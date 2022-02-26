UND Başkan Yardımcısı Fatih Şener, “Şu anda yaklaşık 500 tırımız, Rusya veya Belarus’a gidiş yönünde sınırda ya da Ukrayna’da yükünü boşaltmış dönüş yüküyle ülkeye dönmek için bekliyor.” dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, Dışişleri, Rusya ve Ukrayna büyükelçilikleri ve Ticaret Müşavirleri başta olmak üzere Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları, Ro-Ro şirketi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yetkililerinden oluşan kriz masası kurduklarını belirterek, “Burada tır şoförlerimizden anlık bilgileri alıyoruz. Şu anda yaklaşık 500 tırımız, sınırda ya da Ukrayna’da yükünü boşaltmış ülkeye dönmek için bekliyor.” dedi.

Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Rusya’ya, 18 bini Türk tırı olmak üzere yıllık 55 bin sefer yaptığını dile getirerek, Ukrayna’ya da yıllık 12 bin sefer gerçekleştirildiğini ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle bu ülkelere yapılan taşımaların olumsuz etkilendiğini anlatan Şener, Ukrayna’nın şu anda güvenli olmadığını, bu nedenle Rusya, Ukrayna, Belarus gibi ülkelere yapılan taşımaların durdurulduğunu söyledi.

Şener, yola çıkmış olan ya da yükünü boşaltarak ülkeye dönmek üzere olan tırların ise beklediğini dile getirerek, “Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna büyükelçilikleri ve ticaret müşavirleri başta olmak üzere Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Ro-Ro şirketi ve TOBB yetkililerinden oluşan kriz masası kurduk. Burada tır şoförlerimizden anlık bilgileri alıyoruz. Şu anda yaklaşık 500 tırımız, sınırda ya da Ukrayna’da yükünü boşaltmış ülkeye dönmek için bekliyor.” diye konuştu.

“Gelişmeleri anlık takip ediyoruz”

Söz konusu tırların, güvenli bir şekilde ülkeye geri dönmelerini sağlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Şener, gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini bildirdi.

Ukrayna’da bekleyen tırların, Moldova, Polonya gibi ülkeler üzerinden dönüşlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Şener, “Ancak tır şoförlerimizin vize ihtiyaçları var. Tırların bu ülkelerden geçebilmeleri için gerekli izin belgesi talepleri var. Özellikle vize konusunda kolaylık sağlanmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şener, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının insanlık adına sona ermesi temennisinde bulunarak, kendi işlerini yapan çalışanlar olmalarına rağmen aynı zamanda milli bir işin milli emekçileri olan tır şoförlerinin yurda bir an önce sağ salim dönmelerini istediklerini söyledi.

“Rusya’ya ihracat için acil Ro-Ro hattı kurulmalı”

Konunun ikinci yönünün ise bu krizin ülke ekonomisine olumsuz etkisini azaltmak için Rusya ve Belarus’a gidecek ihracatın önünün açılması gerektiğinin altını çizen Şener, şunları kaydetti:

“Türkiye’den Rusya’ya direkt Ro-Ro hattı kurulması için iyi bir fırsat oluşmuştur. En kısa sürede girişimlerde bulunulmalıdır. Ayrıca Gürcistan üzerinden Rusya’ya geçişte 15 gündür bekleyen tırlarımız var. Rusya tarafının bu konuda da yapıcı bir yaklaşımda olması gerekiyor.”