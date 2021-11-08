TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete 2016 yılındaki gibi yüklü bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Bloomberg HT’ye konuşan Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete yüklü ücret zammı yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Asgari ücrette 2016 yılındaki gibi yüksek oranda zam beklediğini belirten Altınsaç’ın açıklamaları şöyle:

“Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor”