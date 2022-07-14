Elon Musk’la yaşanan anlaşmazlıkla gündeme gelen twitter’da erişim sorunu yaşanıyor. Twitter’a giren kullanıcıların ana sayfa akışında “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene. Yeniden dene” uyarısı çıkıyor.

Down Dedector verilerine göre, kullanıcı raporları Twitter’da problem yaşandığını gösteriyor. Down Detector’e bildirilen sorunların çoğu erişimle ilgili.

Sorunun dünya çapında yaşandığı görülüyor. The Herald, Birleşik Krallık’taki Twitter kullanıcılarının da sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Down Detector’e bildirilen sorunların çoğu erişimle ilgili.

Down Detector’daki bir kullanıcı, sayfa tarafından gönderilen hata mesajlarından şikayet ederek şunları ekledi:

“Bir şeyler ters gitti. Yeniden yüklemeyi deneyin.’ Evet, bunu şimdi en az 50 kez yaptım.”

ŞUBAT’TAN SONRAKİ İLK BÜYÜK KESİNTİ

Bu kesinti, Şubat ayında sosyal ağda yaşanan bir dizi sorundan bu yana ilk büyük Twitter kesintisi. Twitter, Şubat ayında bir hafta içinde iki kez benzer sorun yaşadı ve kullanıcılar, “zaman çizelgelerinin yüklenmesini ve Tweet’lerin gönderilmesini engelleyen teknik bir hata” nedeniyle hizmete erişemedi.

Yeni kesinti, sosyal ağın Elon Musk’a dava açmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Musk, Twitter’ın platformdaki bot ve spam etkinliği hakkında bilgi taleplerini karşılayamadığı iddialarına dayanarak 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşmasından çıkmaya çalışıyor.