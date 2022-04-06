Twitter, şirketin yönetim kurulun koltuk kazanan Tesla CEO’su Elon Musk’a platformda özel muamele yapmayacağını söyledi.

Twitter sözcüsü Adrian Zamora, The Verge’e yaptığı açıklamada, platformun “politikalarının ve kurallarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında tarafsızlığa bağlı olduğunu” söyledi ve Musk’ın herkesle aynı Twitter kurallarına tabi olacağını belirtti. Başka bir deyişle, Twitter gerekirse Musk’ı hala yasaklayabilir veya askıya alabilir.

Musk’ın platform üzerindeki potansiyel etkisi ile ilgili olarak Zamora, yönetim kurulu üyelerinin Twitter’ın politikaları hakkında karar veremediklerini, ancak rehberlik ve geri bildirim sağlama konusunda hala büyük rol oynadıklarını söyledi.

Zamora, “Politika kararlarımız Kurul veya hissedarlar tarafından belirlenmiyor. Her zaman olduğu gibi, Kurulumuz hizmetimizin tamamında önemli bir danışmanlık ve geri bildirim rolü oynuyor. Günlük operasyonlarımız ve kararlarımız Twitter yönetimi ve çalışanları tarafından alınmaktadır.”

Musk, Twitter’ın bazı önemli yönleri üzerinde doğrudan söz sahibi olacak. Yönetim kurulu üyelerinin birleşmeleri onaylaması ve işin nasıl yürüdüğünü denetlemesi gerekiyor. Bu, “günlük” bir karar verme olmayabilir, ancak yine de şirket üzerinde büyük bir etkisi olabilir.

Kullanıcılar, özellikle platformu daha önce eleştiren Musk’ın kararlar üzerinde ne tür bir etkisi olabileceğini merak ediyor. Musk, Mart ayında, takipçilerine Twitter’ın ifade özgürlüğü ilkesine “kesinlikle bağlı olduğunu” düşünüp düşünmediklerini soran bir anket düzenlemişti. Pazartesi günü ise bu kez Twitter’ın bir “düzenle” butonu isteyip istemediklerini sordu.