Akıllı telefonlar üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber’in faaliyette bulunduğu pek çok ülkede yasaları ihlal ettiğini öne süren belgeler yayımlandı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde, Uber’in uluslararası operasyonlarına ve lobi faaliyetlerine ilişkin 124 bin belgenin gazeteye sızdırıldığı belirtildi.

Haberde, şirketin agresif küresel genişlemesi sırasında yasaları çiğnediği, güvenlik güçlerini aldattığı, sürücülere yönelik şiddeti istismar ettiği ve hükümetlere gizlice lobicilik yapmaya çalıştığı öne sürüldü.

Gazetenin haberinde, belgelerdeki bir Uber yöneticisinin şirketin faaliyetlerine ilişkin “korsanlaştık”, diğer bir yöneticinin ise “Biz gerçekten yasa dışıyız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Sızdırılmış belgelerin; 2013-2017’deki dönemi kapsadığı, şirketin kurucu ortaklarından Travis Kalanick’in üst düzey yöneticilerle yaptığı 83 binden fazla e-posta, WhatsApp ve iMessage yazışmalarına dayandığı bildirildi.

Haberde, Kalanick’in “Fransa’da yapılan taksi sürücülerinin düzenlediği bir protestoya Uber sürücülerinin de katılmasının karşılıklı şiddet olaylarına neden olabileceğine” ilişkin endişelere cevaben, “Bence buna değer. Şiddet başarıyı garanti eder.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi bakanlığı döneminde Kalanick’in, Macron’un kendisine doğrudan ulaşmasına izin verdiği ve Macron’un şirketin Fransa’daki faaliyetlerine gizlice yardım ettiği öne sürülen haberde, Macron’un şirkete yardım etmek için Fransız kabinesinde gizli bir anlaşmanın sağlanmasına öncülük ettiği iddia ediliyor.

Haberde, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Hamburg Belediye Başkanı olduğu dönemde Uber için lobi yapanlara karşı geri adım attığı, bir Uber yöneticisinin kendisi için “tam bir komedyen” ifadesini kullandığı belirtiliyor.

– Joe Biden ile görüşme

Şirketin kurucu ortaklarından Kalanick’in, Joe Biden ile ABD’de başkan yardımcısı olduğu dönemde İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında görüştüğü öne sürülen haberde, Biden’ın görüşmeye geç kalmasına ilişkin olarak Kalanick’in, “Ben adamlarımın kendisine haber vermesini söyledim. (Görüşmeye) Geç kaldığı her dakika, benimle bir dakika daha az görüşecek demek.” ifadesini kullandığı belirtildi.

Haberde, şirketin üst düzey yetkililerinin, dönemin İrlanda Başbakanı Enda Kenny, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İngiltere Maliye Bakanı George Osborne ile görüşmeler yaptığı bildirildi.

Haberde, şirkete ilişkin belgelerin Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) koordinasyonunda dünyanın farkı ülkelerinden 40’ın üzerinde medya kuruluşu ve 180 gazeteci ile paylaşıldığı, Le Monde, Washington Post ve İngiliz yayın kurumu BBC’nin gelecek günlerde belgelere ilişkin haberleri yayımlamaya devam edeceği belirtildi.

– “Geçmişteki davranışlarımız için mazeret göstermedik ve etmeyeceğiz”

Uber’den konuya ilişin yapılan açıklamada, şirketin 2017 yılından bu yana üst düzey yöneticisi olan Dara Khrosrowshahi yönetiminde bir dönüşümden geçtiği aktarılarak, “Mevcut değerlerimizle açıkça uyuşmayan geçmişteki davranışlarımız için mazeret göstermedik ve etmeyeceğiz. Bunun yerine halktan bizi son 5 yılda yaptıklarımıza ve gelecek yıllarda yapacaklarımıza göre yargılamasını istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Uber, halihazırda tüm uluslararası faaliyetleri ile birlikte yaklaşık 43 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve günde yaklaşık 19 milyon kişiye hizmet veriyor.