Uber, büyük araçlarla yeniden hizmete başladığını açıkladı. Lüks taksi sınıfındaki yeni hizmetin adı Uber Siyah Taksi olacak.

Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber’in XL olarak bilinen ve bir süredir kullanılamayan minibüs hizmetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uber’in faaliyetleri taksicilerin talebi üzerine 2019 yılında yasaklanmıştı. Açılan haksız rekabet davasının lehine sonuçlanması ile Uber, 2021’in son aylarında yeniden hizmete başlamıştı. Mahkeme kararının ardından taksi sürücülerine yönelik UberTaksi kullanıma açılmıştı.

Uber Türkiye, bugün ise büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Uber Siyah Taksi İstanbul’da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde” ifadeleri kullanıldı.

UKOME kararına atıf yaptılar

Uber lüks taksi hizmetinin yasal dayanağını da şu ifadelerle açıkladı: “Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır”