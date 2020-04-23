Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere 1170 TL maaş desteği sağlanacak. Ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen bu ödeme kimleri kapsıyor? Ücretsiz izin desteği başvurusu nasıl yapılacak?

SGK Nakdi Ücret Desteğine İlişkin Usul Ve Esasları açıkladı. Çalışma Üstadı Danışmanlık Hizmetleri ücretsiz izin desteğine ilişkin kılavuz hazırladı. İşte 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24’üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin dikkat edilmesi gerekenler ve adım adım başvuru aşamaları:

*Ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işveren tarafından SGK’ya bildirilir, SGK nakdi ücret desteği kapsamında işverenler tarafından yapılan beyana bağlı bilgileri aylık olarak bildirilen ücretsiz iznin yapıldığı ayı takip eden ayın 5’ine kadar İŞKUR’a bildirir. İŞKUR, bu verileri esas alarak nakdi ücret desteklerini her ayın 8’inde ödemeye başlar. Belirlenen günlerin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü işlemler gerçekleştirilir.

* Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.

* Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

* Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene SGK tarafından da idari para cezaları gelecektir.( Bir nevi sigortasız işçi çalıştırıyormuş gibi işlem görürsünüz)

KİMLER YARARLANACAK? KİMLER KAPSAM DIŞI?

*Çalışanlar 3 ay süreyle bu destekten faydalanabilir.

*Bu kapsamdan faydalanması için işçinizle çalışma hukukunuzun devam etmesi gerekmekte (01,06,07,21 vb gibi eksik gün kodları hukukunuzun devam etmediği anlamına gelmez, bu kişilerde faydalanır)

*Emekliler bu ücret desteğinden faydalanamaz.

*16 Nisan’dan önce işten çıkanlar bu kapsamdan faydalanamaz.

*Eksik gün kodları için 28-Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.) ve ya 29- Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10 Md.) ve Diğer (Birden çok eksik gün olması durumunda) eksik gün kodları seçilmeli

*İşçi istifa etmesi durumunda bu ödenekten faydalanamaz.

*İşçi 30 gün ücretsiz izinde olmak zorunda değil. Örneğin Mayıs ayında 10 günlük çalışması var, geriye kalan 20 gün için ücret desteğinden faydalanabilir.

*Başvuruda bulunmak istediğiniz işçinin son 3 yılda 600 / 120 gün veya 450/60 gün kurallarına uyup uymadığına bu ücret desteğinde bakılmaz. Tek şart işçinizle 16 Nisan öncesinde hizmet akdi kurulmuş olması.

NASIL BAŞVURULUR?

1-SGK İşveren sistemine giriyoruz. (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi )

2-SGK bilgilerimizle giriş yapıyoruz

3-Sol tarafta ki ‘İşveren’ kısmına tıklıyoruz

4-Açılan kısımdan ‘COVİD 19 ÜCRETSİZ İZİN İŞLEMLERİ’ kısmını tıklıyoruz

5-‘COVİD 19 ÜCRETSİZ İZİN GİRİŞİ’ kısmını tıklıyoruz

6-Sonrasında karşımıza gelen ekranda gerekli bilgileri giriyoruz. ‘COVİD 19 ÜCRETSİZ İZİN GÜN SAYISI’ kısmına işçinizin kaç gün ücretsiz izinde olduğunu(16 Nisan itibariyle) yazabilirsiniz. En fazla 14 güne izin vermektedir. 14 gün seçmeniz durumunda işçinizin 16 Nisandan sonra hiç çalışmadığını bildirmiş oluyorsunuz.

7-İşlemleri bitirmek için ‘Kaydet’ e tıklamanız yeterli olacaktır.