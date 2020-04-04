Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda ücretsiz olarak maske dağıtımına başlanıyor. Ücretsiz maske başvurularının PTT’nin online alışveriş sistemi www.ePTTAVM.com üzerinden yapılacağı açıklanmıştı. Ücretsiz maskeler için yoğun başvuru oldu. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.

Kısa bir süre önce alınan kararla koronavirüse karşı toplu halde bulunulan market, pazar gibi alanlarda maske zorunluluğu getirilmişti. Bu karar sonrası vatandaşlara ücretsiz olarak maske dağıtılması uygulaması hayata geçiyor. Peki, maskeyi kimler alabilecek? Maske nasıl alınıyor? Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak?

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI BAŞLIYOR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, online olarak başvuru yapan 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

“PttAVM.com” internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda “https://maske.epttavm.com” üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, “Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

KAÇ MASKE ALMA HAKKI VAR?

Sitede vatandaşların her hafta içinde 5 adet bulunan 1 paket maske alma hakkının bulunduğu duyurulmuştu:

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

ÜCRETSİZ MASKEYİ KİMLER ALABİLECEK?

Sitede ücretsiz maske uygulamasının kimleri kapsayacağı konusunda şu bilgi veriliyor: Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında ki vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. TC kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

HANGİ MASKE GÖNDERİLECEK?

Sitede ürünle ilgili 3 katlı cerrahi maske olduğu bilgisi veriliyor.