İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği duyurulmuştu. İstanbul’da ücretsiz maske dağıtımı uygulaması bugün başladı. Ankara için Ankara Eczacı Odası ücretsiz maske açıklaması yaptı. Peki, eczanelerde ücretsiz maske nasıl alınıyor? Bir kişinin kaç maske alma hakkı var? İşte detaylar:

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu bugün ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Dün itibariyle ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı’nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. Bugün İstanbul’daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak ‘eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz’ diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Sarıalioğlu maskelerin nasıl dağıtılacağını şöyle anlattı:

Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (SMS) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak.

Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı’nın sistemine ekleyeceğiz.

5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok.

O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek

ÜCRETSİZ MASKEYİ KİMLER ALABİLECEK?

İstanbul Eczacı Odası ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili ilk açıklamasında da şu bilgileri vermişti:

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza “10 gün için kişi başına 5 adet maske” verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

ANKARA’DA DA BAŞLIYOR

Ankara Eczacı Odası’nın internet sitesinde de ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili bir duyuru yer aldı. Açıklama şöyle:

Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelerimizde ücretsiz dağıtılmak üzere maskeler depolar aracılığı ile eczanelerimize ulaştırılmaya başlanacaktır. Maskelerin dağıtımı “Reçetem” sistemi üzerinden yapılacaktır.

Dağıtım işlemi kurum tarafından eczacılarımıza ve hastalarımıza gönderilecek olan SMS ile başlayacaktır. Kurumun Reçetem sistemi üzerindeki güncellemeleri tamamlanmıştır.

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