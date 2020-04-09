İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi. Peki, eczanelerde ücretsiz maske nasıl dağıtılacak? Eczanelerden ücretsiz maskeleri kimler, nasıl ve ne zaman alacak? Bir kişinin kaç tane ücretsiz maske alma hakkı olacak? İşte detaylar:

İstanbul Eczacı Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Biz eczacılar, pandemiyle mücadelede en ön safta kesintisiz ilaç hizmeti ve sağlık danışmanlığı sunarak, günlerdir fedakarca büyük bir çaba sarfediyoruz. Sağlık hizmetinin vazgeçilmez bir halkası olan bizler, birinci basamak sağlık sunucusu olarak halk sağlığını korumak adına bu süreçte yine önemli bir görev üstlendik.” ifadeleri kullanıldı.

ÜCRETSİZ MASKE NASIL DAĞITILACAK?

Peki, eczaneler ücretsiz maskeleri nasıl dağıtacak? Ücretsiz maskeleri kimler, nasıl alacak?

Ücretsiz maske dağıtımının eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiğinin vurgulandığı açıklamada sürecin şöyle işleyeceği bildiriliyor.

“Sağlık Bakanlığının temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacaktır.

Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir.

ÜCRETSİZ MASKE, KİMLERE NE KADAR DAĞITILACAK?

20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza “10 gün için kişi başına 5 adet maske” verilecektir.

Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

ÜCRETSİZ MASKELER NE ZAMAN ALINABİLECEK?

Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacaktır.

Bulaş riskini azaltmak amacıyla maske takmanın zorunlu olduğu bugünlerde denetimsiz üretilmiş, sağlıksız maskelere mahkum edilen halkımıza 5236 eczanemiz ile ulaşılabilir ve güvenli maske temin etmek, salgınla mücadelenin başarıya ulaşmasında ve halk sağlığının korunmasında son derece önemli bir sağlık hizmetidir. Tüm meslektaşlarımızın bu bilinç ve hassasiyetle mesleki yeminimizin gereğini yerine getireceğinden kuşkumuz yoktur.”