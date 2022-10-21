SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, “2023 sezonuna 175 rotayla başlıyoruz ve 60 farklı noktaya uçuyoruz. Uçuşlarımıza sadece yaz dönemi için 20 yeni rota ekleyeceğiz.” dedi.

SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, gelecek yıl için yapılan rezervasyonlara bakıldığında 2022’ye oranla tur operatörlerinde yüzde 70’lik bir artış olduğunu belirterek, “2023 sezonuna 175 rotayla başlıyoruz ve 60 farklı noktaya uçuyoruz. Uçuşlarımıza sadece yaz dönemi için 20 yeni rota ekleyeceğiz.” dedi.

Kownatzki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SunExpress için 2022’nin her açıdan güçlü bir yıl olduğunu, hem filoda ve uçuş ağında büyüme hem de Birleşik Krallık pazarında güçlenme açısından iyi bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress’in salgın öncesi döneme göre çok daha iyi bir sezon geçirdiğini vurgulayan Kownatzki, “Bu yıl için 10 milyon yolcu diye hedef belirlemiştik. Bu hedefi aşmış olacağız. Büyümemiz çok güzel. Bu yıl beklentilerimizi aşmış durumdayız. 2023 için yapılan rezervasyonlara baktığımızda 2022’ye kıyasla tur operatörlerinde yüzde 70’lik bir artış görüyoruz. 2023 yılı Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu ödüllü SunExpress için rekorlar yılı olacak.” diye konuştu.

Hedefleri doğrultusunda büyümeye, dünya ülkelerine yolcu taşımaya devam ettiklerini aktaran Kownatzki, talebin ve büyümenin birlikte ilerlediğini belirtti.

Kownatzki, gelecek sezon kendilerinin işleteceği 60-65 uçaklarının olacağını, Türkiye’nin ve dünyanın “En İyi Tatil Hava Yolu” şirketi olarak emin adımlarla çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

2023’te uçuşlara 20 yeni rota eklenecek

SunExpress’in büyüme planları doğrultusunda istihdama da önemli katkı sunduğunun altını çizen Max Kownatzki, şunları kaydetti:

“2023’te 200’ün üzerinde yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz. 2023 sezonuna 175 rotayla başlıyoruz ve 60 farklı noktaya uçuyoruz. 2023’te uçuşlarımıza sadece yaz dönemi için 20 yeni rota ekleyeceğiz. 2022 bizim için rekorlar yılıydı. Salgın öncesine göre rekorlar kırdık, büyümemiz hız kesmedi. ‘Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu’ seçilmiş bir şirketiz. Sadece eylül ve ekime baktığımızda bin ekstra uçuştan bahsediyoruz. Koyduğumuz hedefleri aşmış durumdayız. Kasım için 550 yeni uçuş eklemiş durumdayız. Her ay kendi başına yeni bir rekor oluyor.”

Tüm ekibin çok uluslu bir kuruluş olmaya katkı sunduğuna işaret eden Kownatzki, çeşitliliğe önem verdiklerini, çeşitlilik sayesinde de temel ruhu korudukları için başarıyı elde ettiklerini vurguladı.

Yolcuların ilgisi ve çalışanların emeği sayesinde SunExpress olduklarına dikkati çeken Kownatzki, sözlerini, “Uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından açıklanan Dünyanın En İyi Tatil Hava Yolu Ödülü aslında bizim başarımızı kanıtlamış oluyor. Başarımız dışarıdan tescil edilmiş oluyor.” diye tamamladı.