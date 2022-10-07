Capital ve Ekonomist dergilerinin P&G Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlediği iş dünyasının en büyük buluşması UEZ Sapanca 2022 bugün başladı.
Bu yıl 11’inci kez düzenlenen, Türk iş ekonomi ve siyaset dünyasının liderlerini buluşturan UEZ Sapanca 2022, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla başladı.
Zirvenin açılışında konuşan Ekonomist ve Capital Dergisi Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük açılış konuşmasıyla başladı. Büyük, zirvenin çıtasının her yıl daha da yukarı çıktığını söyledi.
Zirvenin ana sponsorluğunu üstlenen P&G’nin Avrupa Başkanı Loic Tassel de yaptığı konuşmada, “1987 yılında Türkiye pazarına girdik. Bizi en çok etkileyen hepinizden gelen sıcak hoş geldiniz karşılaması oldu. Türkiye’de 10 haneden 9’unda varız. Türkiye’de birçok inovasyon yaptık” dedi.
Tassel, “İstanbul Türkiye’nin ve 9 ülkenin idari merkezi konumunda. 2 bin 500’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. İstanbul’da iki fabrikamız ve bir dağıtım merkezimiz var. Türkiye’de yüzlerce KOBİ bizim ortağımız.” diye konuştu.
Zirve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşmasıyla devam ediyor.
UEZ 2022 SAPANCA PROGRAMI
7 EKİM CUMA
08:30
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Sedef Seçkin Büyük/ Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü
08:35
Loic Tassel / P&G Avrupa Başkanı
08:45
Sayın Dr. Nureddin Nebati / T.C. Hazine ve Maliye Bakanı
09:10
TÜRKİYE’NİN YENİ GELECEK VİZYONU
Ahmet Burak Dağlıoğlu / T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı
Dr. Ali Taha Koç / T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
Prof. Dr. Göksel Aşan / T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı
Doç. Dr. Salim Atay / T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı
Shailesh Jejurikar / P&G Global COO
Moderatör: Tankut Turnaoğlu / P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
10.15
MACARİSTAN – TÜRKİYE İŞ OLANAKLARI OTURUMU
Adnan Polat / Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Gergely Nagy / OTP Bank Macaristan
Kornel Kisgergely / EXIM Macaristan Yönetim Kurulu Başkanı & CEO
Kristóf Dr. Szabó / Macaristan İhracatı Geliştirme Ajansı HEPA CEO
Viktor Matis / Macaristan Ankara Büyükelçisi
Moderatör: Burak Aktaş / Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye Genel Müdürü
11:20
LİDERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AJANDASI
Erkan Kafadar / Borusan Holding Grup CEO
Mert Boysanoğlu/ MESA Holding CEO & MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı
Özgür Tort / Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı
Serkan Kaptan / TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı
Moderatör: Mete Buyurgan/ Ülker CEO
12:30
ÜRETİMDE GLOBAL REKABETİN ANAHTARLARI & YENİ TRENDLER
Ali Pandır / Tekfen Grup Şirketler Başkanı
Atalay Gümrah / Eczacıbaşı Topluluğu CEO
Muharrem Yılmaz / Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı
Zeynep Bodur Okyay / Kale Grubu Başkanı ve CEO
Moderatör: Mine Taşkaya/ GTech Kurucusu ve CEO
13:30-14:15
ÖĞLE YEMEĞİ
14:15
FİNANSIN GELECEĞİ
Alper Gökgöz / ING Genel Müdürü
Emre Karter / Citibank Türkiye Genel Müdürü & Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Akşam / Türkiye Finans Genel Müdürü
Murat Bilgiç / TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Uyar / Intertech Genel Müdürü
Utku Ergüder / Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Arısoy / Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Moderatör: Hulusi Horozoğlu / Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü
15:30
ENERJİDE DENGE ARAYIŞI: YENİ KAYNAKLARA GEÇİŞ
Ahmet Dördüncü / Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı – Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Kuyan / Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, CEO
Murat Özyeğin / Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı
Murat Pınar / EnerjiSA Enerji CEO
Ümit Nuri Yıldız / Alarko Holding A.Ş. Topluluk İcra Kurulu Başkanı
Moderatör: Onur Mumcu / McKinsey & Company Şirket Ortağı
16:45
MOBİLİTENİN YARINI
Ahu Serter / Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Doğu / Renault Grup Türkiye CEO, Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Orhun/ İspark Genel Müdürü
Kağan Dağtekin / Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
Moises Barea / Wallbox Satıştan Sorumlu Başkan
Moderatör: Haşim Işık / Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
17:45
BİRİNCİ GÜN KAPANIŞ
8 EKİM CUMARTESİ
08.35
YENİ KÜRESEL DÜZEN & GELECEK
Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande
09:00
SERMAYE PİYASASININ GELECEĞİ VE FINTECH’LERİN ROLÜ
Alkin Aksoy / Detaysoft Genel Müdürü
Ege Ertez / Yancep Kurucu Ortağı
Emre Kenci / Papara CEO
Yüksel Göktürk / Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Onur Topaç / Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
10:10
YARININ EKONOMİSİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK
Ali Emre Sever / Multinet Up CEO
İlker Sözdinler / Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO
Ömer Mert / Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sina Afra / Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı
Moderatör: İhsan Elgin / Finberg Yönetim Kurulu Üyesi
11:20
GELECEĞE HAZIRLIK: YENİ NESİL YATIRIMLAR, ÇÖZÜMLER VE FIRSATLAR
Ali Ülker / Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Boyner / Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı & Boyner Grup CEO
Erol Bilecik / Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Erdemoğlu / Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Sani Şener / TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Orhan Turan / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Ali Özgenç / Algoritma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ, Ihlamur Ana Restoran NG Enjoy Otel
13:30
GLOBAL EKONOMİNİN YENİ BİR SİSTEM VE GELECEK ARAYIŞI
David Lubin / Citibank Gelişmekte Olan Pazarlar Başekonomisti
Prof. Dr. Kamil Yılmaz / Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Öner Günçavdı / İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Richard Werner / Linacre College, Oxford, Bankacılık ve Finans Profesörü
Moderatör: Mehmet Erten / Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
14:40
PERAKENDEDE DÖNÜŞÜMÜN GELECEĞİ
Ahmet Atış / Atış Şirketler Grubu CEO
Davut Doğan / Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Özdilek / Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Kutay Kartallıoğlu / CarrefourSA Genel Müdürü
Sinan Öncel / BMD Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: İpek Ersavaş / Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü
15:45
STARS OF REGION YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ
16:15
DİJİTAL DÖNÜŞÜM: İŞ YAŞAMI VE SEKTÖRLER NASIL DEĞİŞECEK?
Bakur Kvezereli / Z Tractor Kurucusu ve CEO
Burak Elgin / Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlke Toptaş / Meta Türkiye Ülke Direktörü
İnanç Kabadayı / Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Moderatör: Mehmet Ali Akarca / Koç Sistem Genel Müdürü
17:15
KAPANIŞ KONUŞMASI
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