Capital ve Ekonomist dergilerinin P&G Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlediği iş dünyasının en büyük buluşması UEZ Sapanca 2022 bugün başladı.

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen, Türk iş ekonomi ve siyaset dünyasının liderlerini buluşturan UEZ Sapanca 2022, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Ekonomist ve Capital Dergisi Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük açılış konuşmasıyla başladı. Büyük, zirvenin çıtasının her yıl daha da yukarı çıktığını söyledi.

Zirvenin ana sponsorluğunu üstlenen P&G’nin Avrupa Başkanı Loic Tassel de yaptığı konuşmada, “1987 yılında Türkiye pazarına girdik. Bizi en çok etkileyen hepinizden gelen sıcak hoş geldiniz karşılaması oldu. Türkiye’de 10 haneden 9’unda varız. Türkiye’de birçok inovasyon yaptık” dedi.

Tassel, “İstanbul Türkiye’nin ve 9 ülkenin idari merkezi konumunda. 2 bin 500’den fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. İstanbul’da iki fabrikamız ve bir dağıtım merkezimiz var. Türkiye’de yüzlerce KOBİ bizim ortağımız.” diye konuştu.

Zirve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşmasıyla devam ediyor.

UEZ 2022 SAPANCA PROGRAMI

7 EKİM CUMA

08:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sedef Seçkin Büyük/ Capital&Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü

08:35

Loic Tassel / P&G Avrupa Başkanı

08:45

Sayın Dr. Nureddin Nebati / T.C. Hazine ve Maliye Bakanı

09:10

TÜRKİYE’NİN YENİ GELECEK VİZYONU

Ahmet Burak Dağlıoğlu / T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı

Dr. Ali Taha Koç / T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı

Prof. Dr. Göksel Aşan / T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı

Doç. Dr. Salim Atay / T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı

Shailesh Jejurikar / P&G Global COO

Moderatör: Tankut Turnaoğlu / P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

10.15

MACARİSTAN – TÜRKİYE İŞ OLANAKLARI OTURUMU

Adnan Polat / Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Gergely Nagy / OTP Bank Macaristan

Kornel Kisgergely / EXIM Macaristan Yönetim Kurulu Başkanı & CEO

Kristóf Dr. Szabó / Macaristan İhracatı Geliştirme Ajansı HEPA CEO

Viktor Matis / Macaristan Ankara Büyükelçisi

Moderatör: Burak Aktaş / Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye Genel Müdürü

11:20

LİDERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AJANDASI

Erkan Kafadar / Borusan Holding Grup CEO

Mert Boysanoğlu/ MESA Holding CEO & MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı

Özgür Tort / Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı

Serkan Kaptan / TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı

Moderatör: Mete Buyurgan/ Ülker CEO

12:30

ÜRETİMDE GLOBAL REKABETİN ANAHTARLARI & YENİ TRENDLER

Ali Pandır / Tekfen Grup Şirketler Başkanı

Atalay Gümrah / Eczacıbaşı Topluluğu CEO

Muharrem Yılmaz / Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep Bodur Okyay / Kale Grubu Başkanı ve CEO

Moderatör: Mine Taşkaya/ GTech Kurucusu ve CEO

13:30-14:15

ÖĞLE YEMEĞİ

14:15

FİNANSIN GELECEĞİ

Alper Gökgöz / ING Genel Müdürü

Emre Karter / Citibank Türkiye Genel Müdürü & Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Akşam / Türkiye Finans Genel Müdürü

Murat Bilgiç / TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Uyar / Intertech Genel Müdürü

Utku Ergüder / Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Yılmaz Arısoy / Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Moderatör: Hulusi Horozoğlu / Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü

15:30

ENERJİDE DENGE ARAYIŞI: YENİ KAYNAKLARA GEÇİŞ

Ahmet Dördüncü / Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı – Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Burak Kuyan / Galata Wind Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, CEO

Murat Özyeğin / Fiba Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı

Murat Pınar / EnerjiSA Enerji CEO

Ümit Nuri Yıldız / Alarko Holding A.Ş. Topluluk İcra Kurulu Başkanı

Moderatör: Onur Mumcu / McKinsey & Company Şirket Ortağı

16:45

MOBİLİTENİN YARINI

Ahu Serter / Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Doğu / Renault Grup Türkiye CEO, Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Orhun/ İspark Genel Müdürü

Kağan Dağtekin / Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

Moises Barea / Wallbox Satıştan Sorumlu Başkan

Moderatör: Haşim Işık / Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

17:45

BİRİNCİ GÜN KAPANIŞ

8 EKİM CUMARTESİ

08.35

YENİ KÜRESEL DÜZEN & GELECEK

Fransa Eski Cumhurbaşkanı François Hollande

09:00

SERMAYE PİYASASININ GELECEĞİ VE FINTECH’LERİN ROLÜ

Alkin Aksoy / Detaysoft Genel Müdürü

Ege Ertez / Yancep Kurucu Ortağı

Emre Kenci / Papara CEO

Yüksel Göktürk / Yükselen Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Onur Topaç / Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

10:10

YARININ EKONOMİSİ İÇİN GİRİŞİMCİLİK

Ali Emre Sever / Multinet Up CEO

İlker Sözdinler / Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO

Ömer Mert / Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Sina Afra / Tiko Kurucusu ve Girişimcilik Vakfı Başkanı

Moderatör: İhsan Elgin / Finberg Yönetim Kurulu Üyesi

11:20

GELECEĞE HAZIRLIK: YENİ NESİL YATIRIMLAR, ÇÖZÜMLER VE FIRSATLAR

Ali Ülker / Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Boyner / Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı & Boyner Grup CEO

Erol Bilecik / Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Erdemoğlu / Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Sani Şener / TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Orhan Turan / TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Ali Özgenç / Algoritma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ, Ihlamur Ana Restoran NG Enjoy Otel

13:30

GLOBAL EKONOMİNİN YENİ BİR SİSTEM VE GELECEK ARAYIŞI

David Lubin / Citibank Gelişmekte Olan Pazarlar Başekonomisti

Prof. Dr. Kamil Yılmaz / Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Öner Günçavdı / İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Richard Werner / Linacre College, Oxford, Bankacılık ve Finans Profesörü

Moderatör: Mehmet Erten / Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili

14:40

PERAKENDEDE DÖNÜŞÜMÜN GELECEĞİ

Ahmet Atış / Atış Şirketler Grubu CEO

Davut Doğan / Doğanlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Özdilek / Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Kutay Kartallıoğlu / CarrefourSA Genel Müdürü

Sinan Öncel / BMD Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: İpek Ersavaş / Estee Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü

15:45

STARS OF REGION YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ

16:15

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: İŞ YAŞAMI VE SEKTÖRLER NASIL DEĞİŞECEK?

Bakur Kvezereli / Z Tractor Kurucusu ve CEO

Burak Elgin / Zip Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İlke Toptaş / Meta Türkiye Ülke Direktörü

İnanç Kabadayı / Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Moderatör: Mehmet Ali Akarca / Koç Sistem Genel Müdürü

17:15

KAPANIŞ KONUŞMASI