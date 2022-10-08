Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından P&G’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) kapsamında Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin moderatörlüğünde “Yarının Ekonomisi için Girişimcilik” oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Fibabanka’nın dijital banka olma hedefliyle yolculuğuna başladığını söyledi.

Bankanın yatırımlarından bahseden Mert, asıl amaçlarının yatırımcıyı büyütmek olduğunu kaydetti.

Mert, farklı büyüklükteki birçok girişimciyle çalıştıklarını işaret ederek hepsinin ortak sorununun finansal ulaşım olduğunu belirtti.

Beraber çalıştıkları şirketlere ihtiyaçları olduğu kadar destek verdiklerini anlatan Mert girişimcilerinin yurt dışına açılmalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Mert, Avrupa’nın birçok ülkesinde bankalarının olduğunu belirterek bankacılık sektörünün yeniliklerin eşiğinde olduğunu ifade etti.

Son aylardaki bireysel kredilerin yüzde 7’sinin Fibabanka tarafından verildiği bilgisini paylaşan Mert, Türkiye’nin en iyi servis bankacılığı hizmetini verebileceklerini dile getirdi.

Türkiye’de bankacılık sektörünün sadece fintekler tarafından değil, yeni uygulamalarla baştan dizayn edileceğini söyleyen Mert, “Bence 2023, bankacılık sistemi açısından hem çok değişime açık bir döneme giriyor hem de gerçekten dünyada çok duyduğumuz kavramlar bir anda hayatımıza girecek. O nedenle çok büyük bir değişimin kenarındayız. Biz kendimizi çok hazır hissediyoruz. Mevzuat da çok hazırlandı bu işe. Şimdi artık doğru partnerler, doğru bankalar birleşecekler.” diye konuştu.

“Son 5 yılda hacim olarak 6 kat büyüdük”

Multinet Up Üst Yöneticisi Ali Emre Sever de şirketin 2022 itibarıyla 530 çalışanı, 1,4 milyon kart kullanıcısı, 56 bin üye iş yeri ve 35 bin kurumsal müşterisi olduğunu söyledi.

Sever, son yıllarda ciddi büyüme yaşadıklarını anlatarak “Son 5 yılda hacim olarak 6 kat büyüdük. Bu büyümenin ana kollarından biri yemek kartı dışındaki sektörlerden gelen büyüme. 2017 yılında yemek kartı dışındaki sektörlerdeki hacmimiz, toplam hacmimizin yüzde 25’i iken 2022 itibarıyla bu oran yüzde 50.” dedi.

Şirketin diğer ürünlerinden bahseden Sever ekosistemlerini olabildiğince dijitalleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Sever, son 3 yılda yapılan çalışmalarla cep telefonlarını pos cihazına dönüştürdüklerini dile getirerek “Şu an sahadaki pos parkımızın yüzde 76’sı cep telefonu. Bu inanılmaz bir şey. Uçtan uca dijitalleşmenin inanılmaz özelliklerinden birisi. Bir diğer özelliği de sürdürülebilirlik anlamında da ciddi katkı veriyor.” şeklinde konuştu.

Rekabetin zirve yaptığına dikkati çeken Sever farklı yatırımlara açık olunması gerektiğini vurguladı.

“Açık bankacılık çok önemli rol oynayacak”

Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO’su İlker Sözdinler ise şöyle konuştu:

“Sosyal destek kartları, destek sürecini şeffaflaştırıyor. Ankara’da yalnızca 300 bin kişiye yardım ediliyordu ve koliler elden teslim ediliyordu. Bunlar sonra isteyen istediğini alabilsin diye kartlara taşındı. Fintechler ihtiyaçtan doğdu. Türkiye özelinde açık bankacılık çok önemli rol oynuyor olacak. Artık açık bankacılığın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok başka uygulama da hayatımıza girecek. Dokunmadan, görünmeden ödemeler artık uygulamaların kendi içlerinde bitiyor. Globalde ise Web 3.0 geliyor. Çip krizi çektiğimiz günlerde kare kod ile dijital ödeme Türkiye’de hayatımıza olumlu katkı sağladı” dedi.

“Fiziksel mağazalar hem online hem offline hizmet vermeli”

Vispera Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil de, “Bu yolculuğa çıktığımızda Türkiye’de girişimcilik yok denecek kadar azdı. Biz perakende sektöründe mağaza içi rafların, soğutucuların ve benzeri şeylerin takibi, işlenen görüntülerin rapora dönüşmesi üzerine çalışıyoruz. Şu an 30’dan fazla ülkeye teknoloji ihraç ediyoruz. Son zamanlarda maalesef yurtdışına çok kayıplar oluyor ve biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Ama güzel bir şey de, yurtdışına giden birkaç arkadaşın geri dönmesi. O yüzden burada yaptıkları katma değerlerle orda büyük bir fark yaratabiliyorlar. Ülkenin genel konjonktüründen kaynaklı da tabi kayıplarımız oluyor. Sektörde pandemi sonrası online ticaret arttı. Fiziksel mağazalar hem online hem offline müşterilere hizmet vermek durumunda kaldı. Bence en önemli noktalardan biri, katma değer yaratıp, yaptığınız işte çok iyi olmak gerekiyor. Müşterinin ihtiyaçlarını, rakipleri iyi anlamak, sorunları tespit etmek çok önemli noktalar“ diye konuştu.