Podolyak, “Amansız bir savaşın ardından Çernobil bölgesinin kontrolünü kaybettik” diyor.

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.

BBC tarafından doğrulanan bir video, eski nükleer santralin dışında konuşlanmış Rus tanklarını gösteriyor gibi görünüyor.

Çernobil, 1986’da dört reaktöründen biri patladığında tarihin en kötü nükleer felaketlerinden birinin yeriydi.

ZELENSKİY BU AVRUPA’YA SALDIRI DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini söylemişti.

“Rus işgal güçleri”nin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelenskiy, bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etmişti.

ÇERNOBİL NEREDE?

Çernobil faciası Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıktaki santralde 26 Nisan 1986’da meydana gelmişti.

‘HOSTOMEL HAVALİMANI’NIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİK’

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanının kontrolünü kaybettiklerini açıkladı. Podolyak, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform’a yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çetin bir savaştan sonra havaalanının kontrolünü kaybettiğini söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Hostomel kasabasında 2 Rus helikopterinin vurulduğunu duyurmuştu.

RUS BİRLİKLERİ GÜNEYDE KIRIM’DAN UKRAYNA’YA GİRDİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin, Kırım üzerinden Herson’a girdiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

Rus birliklerinin, bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini anlatan Konaşenkov, “Rus hava indirme ve baskın birlikleri, Kırım üzerinden Herson’a girdi.” dedi. İndirme ve baskın birliklerinin Kırım üzerinden Herson’a girdiğini bildirdi.