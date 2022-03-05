Ukrayna’dan NFT hazırlığı… BBC’nin haberine göre Başbakan yardımcısı Mykhailo Fedorov’un açıklaması, ülkenin savaş tahvillerinin satışından 200 milyon sterlinden fazla para topladığı aynı hafta geldi.

Tahviller, Ukrayna’nın fon toplamak için kullandığı bir dizi yoldan biri. Hükümet ayrıca acil yardım konusunda Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile görüşmelerde bulunuyor. Fedorov ise NFT’lerin yakında başlatılacağını söylüyor.

NFT‘ler, dijital dünyada diğer herhangi bir mülk gibi alınıp satılabilen, ancak kendilerine ait somut bir biçimi olmayan “türünün tek örneği” varlıklar. Dijital belirteçler, sanal veya fiziksel varlıklar için sahiplik sertifikaları gibi düşünülebilir.

Duyuru, Ukrayna hükümetinin ordusuna ödeme yapmak için para toplamanın yeni yollarını ararken dijital varlıklara yöneldiğinin yeni bir işareti.

Kripto para analistlerine göre, Ukrayna’ya milyonlarca dolar değerinde bitcoin bağışı yapıldı. Cumartesi günü, Ukrayna hükümetinin resmi Twitter hesabından “Ukrayna halkının yanında olun” denilmiş, Bitcoin, Ethereum ve USDT kabul edildiği belirtilmişti.

Sekiz saat içinde 5,4 milyon dolar toplanan iki kripto para cüzdanının adresleri yayınlanmıştı.