Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Ukrayna saldırısına yönelik planın 18 Ocak 2022’de onaylandığını, saldırının 20 Şubat’ta başlamasının ve 6 Mart’ta sona ererek 15 günde tamamlanmasının öngörüldüğünü iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin Rus askerlerinin geride bıraktığı gizli savaş planlarına el koyduğunu söyledi.

Belgelerin Rusya’nın Ukrayna ile savaşının 15 gün süreceğini öne sürdüğü belirtildi.

Ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonel planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak’ta 2022 onaylanmış. Ukrayna’nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’na göre, belgelerde bir işgal haritası ve bir personel listesi vardı.