Çinli moda perakendecisi Shein, Zara ve diğer markaları kopyalamakla suçlandı… Guardian’ın haberine göre Çin’in ultra hızlı moda sitesi Shein, iki markadan neredeyse aynı kıyafetleri gösteren düzinelerce görüntü sosyal medyada paylaşıldıktan sonra rakibi Zara’nın tasarımlarını kopyalamakla suçlandı.

TikTok video platformunda, kullanıcıların Zara ve Shein’den çok benzer öğeleri paylaştığı hashtagler 40 milyon görüntülemeyi aştı.

Shein, daha önce Levi Strauss, Dr Martens yapımcısı AirWair International ve Ralph Lauren gibi küresel şirketler de dahil olmak üzere telif hakkı ihlali iddiasıyla yasal işlemlerle karşı karşıya kalmıştı.

Business of Fashion web sitesine göre Shein, 2019’dan bu yana gelirini dört kattan fazla artırarak 15.7 milyar dolara (12.1 milyar sterlin) ulaştı.

Guardian’ın haberinde Ethical Consumer’dan Alex Crumbie, taklitin “süper hızlı modanın temel taşı gibi göründüğünü” söyledi ve “Bu markalar genellikle başka yerlerde görülen modayı yeniden üretiyor ve bir hafta içinde tersine dönüyor. Tasarımları kopyalamak teslim süresini azaltır” diyor.

Nasıl bu kadar hızlı ve ucuza yaptıkları bilinmiyor. Crumbie, “Shein hakkında çok fazla bilgi yok” dedi.

Haberde şu yorumlar var: Gerçekten intihalse Shein bundan kurtulabilir mi? Büyük olasılıkla. Clothesource danışmanlığının CEO’su Mike Flanagan, “Shein’in bir Zara fikrini çaldığını varsayalım” dedi: “Zara’nın bunu fark edip dava açması 2 yılı bulabilir. Ancak bu tasarım yalnızca beş kopya satmış ve haftalar içinde ortadan kaybolmuş olabilir. İki yıl sonra bir şeyi kanıtlamak imkansız.”

Zara’nın sahibi Inditex yorum yapmaktan kaçındı. Bir Shein sözcüsü şunları söyledi: “Shein tedarikçilerinin şirketin davranış kurallarına uymaları ve ürünlerinin üçüncü taraf IP’sini ihlal etmediğini onaylamaları gerekiyor.”