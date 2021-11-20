Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, Vodafone Business ana sponsorluğunda 24-25 Kasım tarihlerinde hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşecek. 11. kez düzenlenen Zirve, http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Hibrit olarak 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve ana teması “Sürdürülebilirlik ve Gelecek” olarak belirlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin programı açıklandı. Vodafone Business ana sponsorluğundaki Zirve yine sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe kadar pek çok sektörün nabzını tutacak.

24 Kasım 2021 Çarşamba günü başlayacak Zirve’nin ilk gününde açılış konuşmasını T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapacak. T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Zirve’ye ilk gün konuşmacı olarak katılacak. Zirve’nin ikinci gününde açılış konuşmasını T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kapanış konuşmasını ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapacak.

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturacak olan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ilk günündeki fiziksel paneller, Swissotel İstanbul’da gerçekleştirilecek. Etkinliğin tamamı iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edilebilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GELECEK

Birbirinden değerli konuşmacıların, uzman ekonomist ve fikir önderlerinin bir araya geleceği Zirve’de bu yıl “2022 Hedef ve Stratejileri”, “Sürdürülebilirlik”, “Dijitalleşmenin Getireceği Yenilikler”, “Dijital Çağda CEO’nun Değişen Rolü”, “Geleceği Dönüştüren Teknolojiler”, “Amaç Odaklılık: Geleceğin Gençlerini Yetiştirmek”, “Bankacılığın Geleceği”, “Globalde Büyüyenler”, “İşte Daha Fazla Kadın ve Eşitlik”, “Döngüsel Ekonomi: Geleceği Boşa Harcama”, “Global Ekonomi: Daha İyi Bir Gelecek Mümkün mü?”, “Geleceğin Unicorn’larını Yaratmak” gibi konu başlıklarında paneller yer alacak.

TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN ÖNEMLİ İSİMLER ULUDAĞ EKONOMİ ZİRVESİ’NDE…

Zirve’ye bu yıl katılacak yabancı konuşmacılar arasında Oxford Üniversitesi Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Ian Golding, Ellen MacArtur Vakfı eski CEO’su Jamie Buttwerworth, London Business School Ekonomi Profesörü Linda Yueh, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü ve Temsilcisi Nils Grede, Furhat Robotics Kurucusu & CEO’su Preben Wik, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs ve Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Prof. Dr. Xavier Sala-i Martin gibi isimler yer alıyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE YÖN VEREN ŞİRKETLER VE YÖNETİCİLER ZİRVE’DE…

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl da Türkiye ekonomi ve iş dünyasına yön veren isimler konuşmacı olarak yer alacak. Zirve’ye bu yıl katılacak konuşmacılar arasında Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı & Global Compact Türkiye YKB Ahmet C. Dördüncü, Glasshouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, TBB Başkanı & Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, LC Waikiki CEO’su Berna Akyüz Öğüt, Sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, TBWA Istanbul CEO’su Burcu Kayımtu, Yatırımcı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Serdar, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Doğanlar Holding Yön. Kur. Başkanı Davut Doğan, Limak Holding Yön.Kur.Başk. Ebru Özdemir, Şölen CEO’su Elif Çoban, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Çöpüne Sahip Çık Vakfı Başkanı Emrah Bilge, Citibank Genel Müdür & YK Üyesi Emre Karter, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. CEO Erol Varlık, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, TEPAV Kurucu Başkanı Güven Sak, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Akbank CEO’su Hakan Binbaşgil, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Doğan Yatırım Bankası Genel Müdürü Hulusi Horozoğlu, Özdilek Holding YK Başkanı Hüseyin Özdilek, Dell Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir, Türkiye Voleybol Federasyonu Bşk. Mehmet Akif Üstündağ, Yaşar Holding CEO’su Mehmet Aktaş, Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, TEGV Başkanı Oktay Özinci, P&G Türkiye Kafkasya, ve Orta Asya Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yrd. Dr. Onur Yaprak, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Garanti BBVA YK Üyesi ve Genel Müdür Recep Baştuğ, Penti YK Başkanı Sami Kariyo, Abdi İbrahim CEO’su Süha Taşpolatoğlu, P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Uipath Avrupa Başkanı Tansu Yeğen ve Uluslararası Finans Enstitüsü CEEMEA Araştırmaları Başkanı Uğraş Ülkü gibi isimler sayılabilir.

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ana sponsorluğunu Vodafone Business ve co-sponsorluğunu Coca-Cola Company üstlenecek. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin gold sponsorları arasında Aytemiz Petrol, BSH, Dell Technologies, Doğan Yatırım Bankası, Doğanlar Holding, Fairy, Glasshouse, HepsiBurada, Orkid, Papara ve Türkiye İş Bankası yer alıyor. Zirve’nin etkinlik sponsorluğunu sahibinden.com üstlenirken, destek sponsorları Accor Grubu, Arçelik, Citi Group, NGN Cloud Bulut Teknolojileri ve TBWA, Digital Signage sponsoru ise Sistem 9 oldu.

ZİRVE PROGRAMI

1. GÜN: 24 KASIM 2021, ÇARŞAMBA

09.20 – 09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Sedef Seçkin Büyük – Capital, Ekonomist, Start Up Dergileri Yayın Direktörü

Engin Aksoy – Vodafone Türkiye CEO’su

09.30-10.00 T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

10.00-11.00 2022 HEDEF VE STRATEJİLERİ

11.00-12.10 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

12.10 KONUŞMA

Sayın Dr. Bekir Pakdemirli

T.C. Tarım ve Orman Bakanı

12.40-13.00 KONUŞMA

Prof. Dr. Jeffrey Sachs

Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü

13.00-14.10 DİJİTALLEŞMENİN GETİRECEĞİ YENİLİKLER

14.10-15.20 DİJİTAL ÇAĞDA CEO’NUN DEĞİŞEN ROLÜ

15.20-16.30 GELECEĞİ DÖNÜŞTÜREN TEKNOLOJİLER

16.30-1730 AMAÇ ODAKLILIK: GELECEĞİN GENÇLERİNİ YETİŞTİRMEK

17.30 KONUŞMA ve KAPANIŞ

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

2. GÜN 25 Kasım 2021, Perşembe

09.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMASI

T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş

10.00-11.00 BANKACILIĞIN GELECEĞİ

11.00-12.00 GLOBALDE BÜYÜYENLER

12.00-12.40 ÖĞLE ARASI

12.40-13.00 KONUŞMA

Prof. Dr. Xavier Sala-i Martin

Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü

13.00-14.10 İŞTE DAHA FAZLA KADIN VE EŞİTLİK

14.10-15.20 DÖNGÜSEL EKONOMİ: GELECEĞİ BOŞA HARCAMA

15.20-16.30 GLOBAL EKONOMİ: DAHA İYİ BİR GELECEK MÜMKÜN MÜ?

16.30-17.30 GELECEĞİN UNICORN’LARINI YARATMAK

17.30 KONUŞMA VE KAPANIŞ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Uludağ Ekonomi Zirvesi ile ilgili en güncel bilgileri http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz:

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Uludağ Ekonomi Zirvesi Hakkında: Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenleniyor. 2012 yılından bu yana organize edilen etkinlik, sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edilirken birçok yeni fikre ve girişimciye de ışık tutuyor. Geçmiş dönemlerdeki Başbakan Yardımcıları, Ekonomi ve Maliye Bakanları, Gıda ve Tarım Bakanları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanlarının katılımıyla onurlandırdığı; dünyaca ünlü ekonomistleri, şirketlerin CEO ve yöneticilerini ve ayrıca siyaset dünyasından önemli isimleri ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, bugüne kadar Andy Grignon, Christian Wulff, Daron Acemoğlu, Darrel West, Derik Kim, Doron Avni, Howard Chase, Jack Straw, Jared Cohen, Jean Claude Trichet, Kai Georg Diekmann, Marc Faber, Mark Mulloch-Brown, Nouriel Roubini, Shaun Rein, Simon Calder, Yousuf Mohamed Al-Jaida, Ali Koç, Ali Sabancı, Ali Kibar, Aziz Torun, Begümhan Doğan Faralyalı, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Emine Kamışlı, Erol Bilecik, Fatih Terim, Hamdi Ulukaya, Hüseyin Aydın, Hüsnü Özyeğin, İbrahim Çeçen, Levent Çakıroğlu, Muhtar Kent, Temel Kotil ve daha birçok değerli isme ev sahipliği yaptı.