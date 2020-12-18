Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre uluslararası yatırım pozisyonu açığı Ekim’de 351,2 milyar dolar olarak kaydedildi. 2019 sonunda bu rakam 345,9 milyar dolar olmuştu.

Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu açığındaki artış ivmesi Ekim’de de devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2020 Ekim sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında azalışla 227,1 milyar dolar oldu. Aynı dönemde yükümlülükleri ise yüzde 3,5 oranında azalışla 578,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre uluslararası yatırım pozisyonu açığı Ekim’de 351,2 milyar dolar olarak kaydedildi. 2019 sonunda bu rakam 345,9 milyar dolar olmuştu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 20 oranında azalışla 84,5 milyar dolar diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,7 oranında azalışla 87,7 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,4 oranında azalışla 42,5 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 170,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.