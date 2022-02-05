Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, Radyo ve TV Programcısı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi Erkan Şamcı’nın resmi Instagram hesabı üzerinden duyuruldu.
Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleri ile tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı’dan kötü haber geldi. Bir süredir Covid-19 ile mücadele eden Erkan Şamcı 63 yaşında hayatını kaybetti.
Şamcı’nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” sözleriyle duyurdu.
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