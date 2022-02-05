Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleri ile tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı’dan kötü haber geldi. Bir süredir Covid-19 ile mücadele eden Erkan Şamcı 63 yaşında hayatını kaybetti.

Şamcı’nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Pazar günü Fethiye’de Rıdvan Cami’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun…” sözleriyle duyurdu.