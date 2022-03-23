Amerikan borsalarına yatırım yapma imkanı sağlayan mobil platform Midas, dünyanın önde gelen fonlarından 11 milyon dolar yatırım aldı. Midas’ın kurucusu ve CEO’su Egem Eraslan, “Türkiye’nin en kapsamlı yatırım uygulaması olmak için çalışıyoruz” diyor.

ABD’de Boston Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik bölümünü bitirdikten sonra yazılım mühendisi olarak iş dünyasına adım atan Egem Eraslan’ın kurucusu olduğu mobil platform Midas, kurulduğunun ikinci yılında dünyanın önde gelen fonlarından yatırım almayı başardı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla, kullanıcıların Amerikan borsalarına yatırım yapmasını sağlayan platform, Spark Capital, Earlybird Digital East, Revo Capital ve Capital One’ın kurucusu Nigel Morris’ten toplamda 11 milyon dolar yatırım aldı.

Midas, ilk yatırımını da 2021 yılı mart ayında DenizBank’ın Girişim Sermayesi Fonu Deniz Ventures’tan almıştı.

Midas’ın kurucusu ve CEO’su Egem Eraslan, aldıkları son yatırımla yeni iş modelleri geliştirmek ve yatırım alanındaki yeni teknolojilere yönlendirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

2020 yılında Türk ve ABD hisse senetlerine kolay yatırım imkanı veren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansını alan Midas, son üç ay içerisinde yüzde 150 büyüdü ve 70 kişilik bir mühendislik takımı kurdu.

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