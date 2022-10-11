Erken dönemde Twitter, Spotify ve Airbnb’ye yaptığı yatırımlarla Silikon Vadisi’nde tanınan Yuri Milner, Rus vatandaşlığından çıktı.

1961’de Moskova’da doğan Milner, 1999’da İsrail vatandaşlığı almıştı. Milner’ın web sitesinde yayınlanan bir bilgi sayfasına göre 2014’te ailesini Kaliforniya’ya taşıdı.

Milyarder teknoloji yatırımcısı pazartesi günü Twitter’da kendisinin ve ailesinin yaz aylarında Rusya vatandaşlığından çıkma süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. Milner, 2014’te Kırım’ın ilhakından sonra Rusya’yı temelli terk ettiklerini de sözlerine ekledi.

İsrail vatandaşlığına da sahip olan Rusya doğumlu Milner, özel bir vizeyle ABD’de yaşıyor. Silikon Vadisi, New York, Londra, Pekin ve Hong Kong’da ofisleri bulunan yatırım şirketi DST Global aracılığıyla Facebook ve Twitter’daki erken dönem yatırımları sayesinde Silikon Vadisi’nde tanınmış bir isim oldu. Milner ayrıca Spotify, Airbnb ve Alibaba ve JD.com dahil olmak üzere başarılı Çinli teknoloji şirketlerini destekledi. Servetinin 7.3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Milner, kişisel web sitesinde yer alan bir “bilgi formuna” göre, Ağustos 2022’de “Rus vatandaşlığından çıkma sürecini resmen tamamladı.

Bloomberg’e göre Milner’ın 2011’de California’da 100 milyon dolara satın aldığı bir evi var. ABD’de girişimciler arasında popüler olan ve “olağanüstü yetenekli” kişiler için ayrılmış bir tür olan O-1 vizesine sahip.