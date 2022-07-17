TOTTENHAM’IN SAHİBİ

Forbes Joe Lewis ile ilgili şu bilgileri veriyor:

-13 ülkede 200’den fazla varlığa sahip Tavistock Group’un sahibi.

-Tavistock aracılığıyla Lewis, Premier Lig futbol takımı Tottenham’ın sahibi ve İngiltere pub operatörü Mitchells & Butlers’da hissesi var.

-Lüks kulüp tatil köyleri, restoranlar, oteller ve bir Avustralya tarım firması da dahil olmak üzere çeşitli başka yatırımları var.

-Picasso, Matisse, Freud ve Bacon’ın eserlerini içeren geniş bir sanat koleksiyonuna sahiptir.