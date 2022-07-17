Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen “Aviva” dün Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. Cayman Adaları bayraklı 98.4 metre uzunluğundaki yat, Yalıkavak ilçesi açıklarına demirledi.
4 katlı yatın 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunuyor. Yatın arka ve yan kısmında 2 sürat botunun hazır bekletildiği, personelin ise yatta hazırlık ve temizlik yaptığı görüldü.
ÜNLÜ İŞ İNSANINA AİT, TENİS KORTU VAR
İngiliz basınında Aviva için daha önce çıkan haberlerde “Tenis kortlu 113 milyon sterlinlik mobil ofis’ yorumu yapılmıştı. Yat, ünlü İngiliz milyarder Joe Lewis’e ait. Lewis’in serveti Forbes’a göre 5.1 milyar dolar değerinde.
TOTTENHAM’IN SAHİBİ
Forbes Joe Lewis ile ilgili şu bilgileri veriyor:
-13 ülkede 200’den fazla varlığa sahip Tavistock Group’un sahibi.
-Tavistock aracılığıyla Lewis, Premier Lig futbol takımı Tottenham’ın sahibi ve İngiltere pub operatörü Mitchells & Butlers’da hissesi var.
-Lüks kulüp tatil köyleri, restoranlar, oteller ve bir Avustralya tarım firması da dahil olmak üzere çeşitli başka yatırımları var.
-Picasso, Matisse, Freud ve Bacon’ın eserlerini içeren geniş bir sanat koleksiyonuna sahiptir.
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