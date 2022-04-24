2017’den beri Dubai’de yaşayan; “Telegram” uygulamasının kurucusu Pavel Durov, Forbes’e göre Şubat 2021’de Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlığı aldı. Forbes, bunun Rus milyarderin dördüncü vatandaşlığı olduğunu söylüyor.

Böylece, Durov aynı anda dört ülkenin vatandaşı: Rusya, Fransa, BAE ve Karayipler (Saint Kitts ve Nevis eyaletleri)

Telegram’a yakın bir kaynağa göre Durov, Şubat 2021’de BAE vatandaşlığı aldı. Durov, seyahat ve iş gezileri için BAE ve Fransa pasaportlarını kullanıyor. Söz konusu kaynak, “Saint Kitts ve Nevis belgesi, Durov’un Rusya’dan göç etmesinin ardından ilk yıllarda uygundu. Pavel Rusya’ya seyahat etmiyor ve sekiz yıl boyunca bu ülkede herhangi bir mal varlığına sahip değil” diyor.

Telegram’a yakın bir kaynak, Telegram’ın Rusya’da ofisi veya çalışanı olmadığını ve Rusya’dan gelen kullanıcı sayısının %8’i geçmediğini söyledi. Durov’un Rus pasaportunun “zaten süresinin dolduğunu” da iddia ediyor.

Nisan 2022’nin ortalarında Durov, Amerikan Forbes’tan kendisine Rus milyarderi dememesini istemişti. Temsilcisi yayına verdiği demeçte, “Pavel Rusya’yı yıllar önce terk etti ve geri dönmeyecek” diye konuştu. Durov, 2022’de en zengin 88 Rus iş insanı sıralamasında üçüncü oldu.