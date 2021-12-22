Ünlü yatırımcı Mark Mobius Bloomberg HT’ye “Biz Türkiye’ye yatırım yaptık ve yapmaya devam edeceğiz hiçbir şekilde elimizde olanı satmıyoruz. Hükümetin son attığı adımlar iyi bir adımdı” dedi.

Mobius Capital Partners Kurucu Ortağı Mark Mobius Bloomberg HT’nin sorularını yanıtladı.

Mobius, yeni ekonomik önlem paketinin TL’nin değer kaybı açısından oldukça olumlu bir adım olduğunun altını çizerken, Türkiye için en büyük makro riskin ihracat piyasasının kapatılması olduğunu söyledi.

Mobius’un ifadelerinde öne çıkanlar şöyle: