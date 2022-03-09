Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası Moskova yönetimine yönelik pek çok yaptırım açıklandı. Dünya genelinde saldırıya tepkiler yükseliyor. Ancak yaşanan durum nedeniyle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Rus vatandaşları da birçok konuda ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu kez bir yemek tarifi nedeniyle bir Fransız ve bir Kanada restoranı tepkilerin hedefi oldu.
Adı Rusya lideri Putin’in adına benzeyen Kanadalı ünlü tarif ‘Poutin’e menüsünde yer veren Fransız restoranı, ismine yönelik tepkiler üzerine yıldız tarifi menüsünden çekmek zorunda kaldı.
Hem Paris’te hem de Toulouse’da restoran işleten ‘Maison de la Poutine’ adını popüler Kanada yemeği poutine’den alıyor. Ancak bu benzerlik nedeniyle restoran tehdit telefonları aldı, sosyal medyadan çok sayıda tepki mesajı da geldi. Maison de la Poutine tepkiler sonrası “Yemeğimiz 1950’lerde Quebec’te doğdu. Ve kökenini anlatan hikayeler çoktur. Ancak kesin olan bir şey var: Poutine, müşterilerine neşe ve rahatlık getirmek isteyen tutkulu aşçılar tarafından yaratıldı” diye tweet attı.
La Maison de la Poutine, bu sorunu yaşayan tek restoran değil. Poutine tarifinin olası doğum yeri olarak kabul edilen Le Roy Jucep adlı bir Québec restoranı da Ukrayna saldırısından sonra ünlü yemeğinin adını değiştireceğini duyurmuştu. Poutin tarifinin ilk olarak 1960’larda ortaya çıktığını duyuran Quebec merkezli Le Roy Jucep yemeğin adını “kızartılmış-peynir-sos” olarak değiştirdiğini açıklamıştı.
Restoran, sosyal medya hesabından “Bu gece Jucep ekibi, Ukrayna’daki durumla ilgili derin üzüntüsünü ifade etmek için ticari markasından P**tine kelimesini geçici olarak kaldırmaya karar verdi” denilmişti. Ancak bu kez de Rusya yanlılarından tepki telefonlar alan restoran paylaşımı silmişti.
Yemeğin adının İngilizce “puding” kelimesinin Fransızca-Kanada telaffuzundan geldiğine de inanılıyor. Kiril alfabesinden farklı bir çeviri nedeniyle Putin’in adının Fransızca yazılışı da Poutine’dir.
Bir cevap yazın