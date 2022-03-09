Hem Paris’te hem de Toulouse’da restoran işleten ‘Maison de la Poutine’ adını popüler Kanada yemeği poutine’den alıyor. Ancak bu benzerlik nedeniyle restoran tehdit telefonları aldı, sosyal medyadan çok sayıda tepki mesajı da geldi. Maison de la Poutine tepkiler sonrası “Yemeğimiz 1950’lerde Quebec’te doğdu. Ve kökenini anlatan hikayeler çoktur. Ancak kesin olan bir şey var: Poutine, müşterilerine neşe ve rahatlık getirmek isteyen tutkulu aşçılar tarafından yaratıldı” diye tweet attı.