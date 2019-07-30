Üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak

Temmuz 30, 2019 0 Yorum 77 Okunma
Üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak

Türkiye’nin önemli ıslak mendil üreticilerinden Sapro, bu yıl Bulgaristan’da bir tesis açmaya hazırlanıyor.

Şirket, 2020 yılında ise ıslak mendil kumaşı üretimi için 10 milyon Euro’luk yatirım yapacak.

Böylece şirketin üretim kapasitesi yüzde 50 artacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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