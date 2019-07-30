Üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak
Türkiye’nin önemli ıslak mendil üreticilerinden Sapro, bu yıl Bulgaristan’da bir tesis açmaya hazırlanıyor.
Şirket, 2020 yılında ise ıslak mendil kumaşı üretimi için 10 milyon Euro’luk yatirım yapacak.
Böylece şirketin üretim kapasitesi yüzde 50 artacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber İhracatçı şirketler 'yeni pazar' arayışında
Sonraki haber Türkiye'den Ortadoğu ve Kafkaslara açılacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?