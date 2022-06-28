Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul’da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Arkın’ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer’den Cüneyt; Ramazan Arkın’dan Arkın isimlerini alıp “Cüneyt Arkın” ismini yarattı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1963 yılında “Artist” dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963’te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü’nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964’te Halit Refiğ’in “Gurbet kuşları” filmiyle sinemaya adım attı.

1964’te Tıp Fakültesi’nde tanıştığı Güler Mocan ile evlendi, 1966’da kızları Filiz dünyaya geldi.

Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasıyla Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol aldı.

Filmlerinde dublör kullanmadı

Romantik filmlerle tanındı ancak asıl ününe Malkoçoğlu filmiyle ulaştı. Malkoçoğlu bir seriye, Arkın da aksiyon filmlerinin bir numaralı aktörüne dönüştü. Dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak görüyordu bu nedenle filmlerinde dublör kullanmadı, hayatını hiçe saydı. Onlarca adamı yıktığı dövüş sahneleri izleyicilerin akıllarına kazındı.

Arkın, 1970 yılında ikinci kez evlendi. Murat ve Kaan isimli iki oğlu dünyaya geldi.

Murat Arkın da babasının izinden gitti ve oyuncu oldu.