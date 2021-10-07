UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy İngiltere’deki gibi Türkiye’de de Tır şoförlerinin sorun olabileceğini söyledi.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy pandemiden dolayı dünyada yaşanan tedarik sıkıntısının üstesinden gelinmesi için yapılması gerekenleri Bloomberg HT’ye anlattı.

Türkiye’de ithalat ve ihracat dengesizliğinin acilen çözülmesi gerektiğini söyleyen Ulusoy, ithalatı kısıtlayıcı tedbirler çerçevesinde ülkemizden ihracat edilen yükleri taşıyan araçların boş dönüş yaptıklarını, bu durumun da maliyet artışlarını çok ciddi etkilediğini belirtti.

‘Konteyner krizi yok’

Dünya çapında yeterli konteyner olduğunu düşündüğünü belirten Ulusoy, Çin’in ihracatında azalma ile sefer sayılarının da azaldığını söyledi. Ulusoy küresel pazarda konteynerlerin belirli bölgelerde yığıldığını dolayısıyla konteyner krizinin olmadığını sadece yığılma olduğunu söyledi.

Türkiye’de şoför istihdamının çok ciddi bir problem olacağını da vurgulayan Ulusoy, personel istihdamında problem yaşandığını belirtti.

Şoförlerin yaş ortalamasının gittikçe yükselmeye başladığını ve Z kuşağında uzun yollarda zorlu şartlarda personel sıkıntısı yaşanacağını ifade eden Ulusoy bunun örneğini şimdilerde Brexit sonrasında İngiltere’nin yaşadığını söyledi.