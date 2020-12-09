Balon balığı kuyruğu için balıkçılara 5 lira ödenecek… Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ’i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Uygulamaya göre istilacı balon balıklarının kuyruklarının 1 milyon adete kadar her bir adedi başına balıkçılara 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Peki, balon balığı hakkında neler biliniyor? Uygulamanın kuralları ne, kimle katılabiliyor? İşte detaylar:

Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020’ye kadar gerçekleştirilecek ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacak. Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

1. KURALLAR NELER?