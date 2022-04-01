Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indirimleri bugün itibarıyla fiyatlara yansıyacak. Bakan Muş, indirimleri fiyatlarına yansıtmayan firmaların ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını, 81 ilde denetimlerin başlayacağını açıkladı. Uygulamanın başlamasıyla zincir marketler indirim yapacak ürün sayısını açıkladı.

Tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi.

Uygulama bugün itibarıyla başladı.

Bakandan yaptırım uyarısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temel ihtiyaç maddelerinde uygulanacak KDV indirimine ilişkin, “KDV İndirimi fiyatlara yansıtmayan ve fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız.” dedi.

Muş, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesini müteakip 81 ildeki ticaret müdürlükleri aracılığıyla ülke genelinde denetimler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Zincir marketlerden açıklama

Zincir marketler, KDV indirimlerini etiket fiyatlarına yansıtmaya başladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

MİGROS

Migros, 10 bine yakın ürünün fiyatını indirdiğini duyurdu.

Migros’tan yapılan açıklamada, “Migros olarak, KDV indirimine ek aile bütçesine iyi gelecek yüzlerce temel gıda ve gıda dışı üründe geçerli birçok kampanyamızla en kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle hizmet vermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

CARREFOURSA

CarrefourSA 9 bine yakın üründe indirimin yapılacağı açıkladı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni KDV uygulamaları açıklamasının ardından biz de ilgili düzenlemeler için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 9 bine yakın ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik. Bu indirimlere ek olarak müşterilerimiz için promosyonlarımız da devam ediyor. Amacımız doğru ürünü doğru fiyata müşterilerimiz ile buluşturmak.” denildi.

HAPPY CENTER

Happy Center’dan yapılan açıklamada ise 7500 üründe indirim yapılacağı belirterek şu ifadelere yer verildi:

“Bu akşam 7500 kalem üründe KDV indirimi yapılacaktır. Ayrıca 1 Nisan tarihinde geçerli olacak promosyon indirimlerimiz başlayacaktır. Tuvalet kağıdından kağıt havluya, şampuandan bebek bezine ve diğer kdv indirimi yapılan tüm ürünlerin fiyatları bu akşam değiştirilecektir.”

BİZİM TOPTAN MARKET

Bizim Toptan’dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhurbaşkanı kararıyla deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV oranının 1 Nisan itibarıyla yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesi üzerine Bizim Toptan, etiketleri değiştirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, kararın açıklanması üzerine KDV indirimini sayıları 1.500’ü bulan üründe etiketlerine yansıtacaklarını belirterek, 1 Nisan itibarıyla 70 ile yayılan 173 mağazada yeni fiyatlar üzerinden satış yapmaya başlayacaklarını açıkladı.”