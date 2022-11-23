Uzmanlar Düzce’de meydana gelen 5,9’luk depremini yorumladı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremin beklenen İstanbul depremini tetiklemeyeceğini ifade ederken, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erçin Kasapoğlu, depremin batıda oluşabilecek bir depreme neden olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Tüysüz ise depremle 700 bin ton dinamite eşdeğer bir enerjinin boşaldığını belirtti.

Deprem İstanbul ve Ankara’da da şiddetli şekilde hissedildi.

Uzmanlar depremi NTV canlı yayınında değerlendirdi. En çok merak edilen soru, sarsıntının beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğiydi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Beklenen İstanbul depreminin öncüsü falan değil. Biz Marmara Denizi içerisinde 7’den büyük bir deprem bekliyoruz, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde. Şu anda böyle bir depremden söz etmiyoruz. Daha doğudaki bir depremden söz ediyoruz” dedi.

Düzce’nin zemin olarak iyi olmadığını bilgisini veren Ersoy, 1999 depremi sonrası yapı stoku yenilendiği için büyük bir hasar beklenmediğini kaydetti.

Ersoy, artçı sarsıntılara da dikkat çekerek, “Bundan sonra 5 civarında artçılar hissedilebilir. Bu en az bir hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olunmalı” diye konuştu.

OKAN TÜYSÜZ: 700 BİN TON DİNAMİTE EŞDEĞER

Jeolog Okan Tüysüz Prof Dr. Okan Tüysüz ise depremin şiddetinin 5,9 olduğunu ancak yüzeyde oluşan şiddetin 8 civarında olduğunu söyledi. Tüysüz, “Aşağı yukarı 700 bin ton civarında bir dinamitin patlamasına eşdeğer bir enerjinin bu deprem vasıtasıyla boşaltıldığını gösteriyor. Dolayısıyla oldukça kuvvetli bir deprem” dedi.

Sarsıntının İstanbul’dan Ankara’ya kadar geniş alanda hissedildiğini anlatan Ersoy, “Yüzeye yakın bir deprem, 7 kilometre ile 3.5 kilometre arasında derinlik değerleri veriliyor. Yüzeyde hissedilmesinin önemli nedenlerinden biri” ifadelerini kullandı.

Bir diğer önemli nedenin de Gölyaka ve Düzce’nin zayıf bir zemine sahip olması olduğunu kaydeden Tüysüz, “Bu tür zeminler deprem dalgalarını büyüterek insanlara iletiyor. Bu büyüklükteki bir depremin hasar yaratması beklenir. Binaların yüzde 80 oranında yenilenmesi, hasarın büyük olmasını engelleyen temel faktörlerden” diye konuştu.

“HASARLI YAPILARA GİRMEYİN”

Devam eden artçı sarsıntıların 5 büyüklüğüne kadar ulaşabileceği bilgisini veren Tüysüz, “Hasarlı yapılara girmemek ve yetkililer tarafından incelenmesinin beklenmesi gerekiyor” uyarısını yaptı.

PROF. KASAPOĞLU: İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLEYEBİLİR

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erçin Kasapoğlu ise depremin batıda oluşabilecek bir depreme neden olabileceğini belirtti. Kasapoğlu şunları söyledi:

“Bu deprem Türkiye’nin en aktif fay hattı olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde oluşan bir deprem. Orta büyüklükte bir depremdir. Buna rağmen büyük bir enerji boşalımı söz konusudur. Boşalan enerjinin bir kısmı artçı depremlerle sönümleniyor. Ama Kuzey Anadolu Fayı’nın batısına doğru bir gerilim birikimi oluşturmaktadır. Bu depremle boşalan enerji batıya doğru baskıya ve gerilim birikimine neden olacaktır. İnşallah olmaz ama batıda da bir depremi beklemek durumundayız.”

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BİLMİYORUZ

Depreme yönelik önlemlerin bir an önce alınması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, “Bugün depremden sonra herkesin aklındaki soru İstanbul depremini tetikler mi? Tetikleyebilir ama ne zaman bilmiyoruz. Bu nedenle deprem yarın olacakmış gibi depreme karşı önlemleri almalıyız. Binalarımızı büyük depreme dayanıklı hale getirmeliyiz.”