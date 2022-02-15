Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geliyor. Scholz’un başbakan olarak Rusya’ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyarette, Ukrayna krizinin Berlin’le Moskova arasındaki tüm ikili diğer konuları gölgede bırakması bekleniyor.

SCHOLZ TEST YAPTIRMADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, bugün Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de Kovid-19 için PCR testi vermemesi nedeniyle aynen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olduğu gibi mesafeli görüşeceğini aktardı.

MACRON DA REDDETMİŞTİ

Putin ve Macron arasındaki görüşmeye uzun masa damgasını vurmuştu. Macron’un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için koronavirüs testi yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği belirtilmişti.