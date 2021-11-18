2021 yılı içinde, 47 milyon TL’si Vakko Tekstil tarafından yapılan toplam 110 milyon TL’yi aşkın yatırımı hayata geçiren Vakko Grup, 2022 yılında Vakko Hotel&Residence’ın da aralarında bulunduğu yatırım hedeflerini açıkladı. Cem Hakko’nun ‘Vakko için yeni bir sektör ve bir hayalin gerçekleşmesi’ olarak yorumladığı Vakko Hotel&Residence, 120 milyon TL yatırımla Nişantaşı’nda 2022 yılının ilk aylarında açılacak.

Vakko, 2021 yılı değerlendirmesini ve 2022 yatırımlarını Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve Vakko CEO’su Jaklin Güner’in katıldığı bir toplantıyla açıkladı.

2021 yılına dair başarılı rakamların, pandemi döneminde gerçekleşen ve uygulanan stratejiler doğrultusunda oluştuğunu söyleyen Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, “Pandemi dönemi lüks perakende sektöründe değişimi hızlandırdı; hayatta kalan ve gelişen şirketler, en hızlı ve doğru kararları profesyonel bir ekiple veren, karşılaştıkları risklerin değişen doğasını öngören markalar oldu. Biz de doğru adımlarla bu süreci yönlendirdik. O gün aldığımız kararlar bugünümüzü inşa etti ve başarılı bir süreci beraberinde getirdi” dedi.

Vakko CEO’su Jaklin Güner sözlerine pandemi dönemindeki stratejilerine değinerek başladı. Güner, “86 yıllık bir marka olarak bugüne kadar elbette birçok zamanı deneyimledik. Bu ülkenin ve dünyanın içinden geçtiği her şartta başarıyla ayakta kaldık. Pandemi de bunlardan biriydi. 2020 yılı daha önce yaşanılan hiçbir dönemle kıyaslanamaz; tüm dünyanın ilk kez karşı karşıya kaldığı bir zaman dilimiydi. Lüks, genellikle kriz zamanlarında en hızlı etkilenen ancak aynı zamanda içinde olduğu krizden en hızlı çıkan sektörlerden biridir. Kısıtlamaların sona ermesi özlem alışverişine neden oldu ve pandemi sonrası lüks perakende genel pazardan daha hızlı bir toparlanma gösterdi” diye konuştu.

Güner, “Statista ve Bain’in raporlarına göre globalde moda, mücevher ve kozmetiği içeren lüks pazarının büyüklüğü 2017 yılında 254 milyar, 2018 yılında 262 milyar, 2019 yılında ise 281 milyar Euro’ydu. 2020’ye geldiğimizde karşımızda iki senaryo vardı. Bunlardan biri 2021 yılında, 2017 rakamlarının dahi zor yakalanabileceği, diğeri ise 2019 rakamlarının hızla yakalanabileceği yönündeydi. Biz bütün projeksiyonlarımızı pozitif senaryoyu dikkate alarak yaptık ve 2021’e girerken, 2019’da gösterdiğimiz performansın üstüne çıkabileceğimizi öngördük. Böyle öngörmemizde etkili olan gelişmeler; Covid’le birlikte perakendenin yeniden şekillenmesi, dijitalleşmesi, lüks perakendenin pandeminin etkisinden kurtulmaya başlaması, salgın sonrasında özlem alışverişi, sosyalleşmesi ve seyahatlerinin olmasıydı” dedi.

“2021 YILINDA 100 MİLYONU AŞAN YATIRIM HAYATA GEÇİRDİK”

2021’in ikinci yarısında aşılanmanın etkisiyle, güvenli seyahatin başlaması, lüks seyahat ve ev dışında geçirilen zamanın artmasının sektöre olumlu etkilerinden bahseden Güner, pandemi ile birlikte online satışların ciro içindeki payını iki katına çıkardıklarını açıkladı. Güner, şöyle devam etti:

“İlk çeyrekte pandemi öncesi rakamları yakalamaya başlamıştık ki gelen kapanışlar bizi etkiledi ancak açılışlarla birlikte hazirandan itibaren çok hızlı bir geri dönüş yaşadık. 2019’a göre mağazalarımızda yüzde 80 civarı büyümeler gördük. 2021’de toplamda 57 gün kapalı kaldık ama artık farklar kapatılmış çok hızlı bir büyüme sürecine girilmişti. Biz pandemi ile birlikte online satışların ciro içindeki payını iki katına çıkarmıştık. Pandemi öncesi markalarımız bazında 5 ile 8 arasında olan bu oran 8 ile 15 arasında bir yere oturdu. Bunu küçük kayıplarla koruyoruz. 2021 Haziran ayından itibaren reel büyümeler başladı son 24 aylık enflasyonu 32 olarak alırsak bunun üzerindeki büyümeler bizi çok heyecanlandırdı motive etti ne kadar doğru kararlar aldığımızı bize gösterdi. Mega trendleri takip, koleksiyonlarını ihtiyaca göre geliştir, satınalma koşullarının ve tedarik noktalarının optimizasyonu, kur artışı etkisini iyi yönetmek, dijital kanalların verimliliğinin arttırılması, giderlerin yeni gerçeklere göre tasarlanması vb. pek çok konuda yapılan dikkatli çalışmalar, planlı ve hızlı hareket etmek bizi hedeflerimize ulaştırdı. Haziran ve sonrası dönemde hızlanan satışların da etkisi ile Vakko Grubu olarak 2021 ilk dokuz ayında 2020 yılına göre satışlarımızı yüzde 70 oranında artırarak karlı büyüme trendimizi koruduk.”

Grubun amiral gemisi Vakko Tekstil’in 2021’in 9 ayında 138 milyon TL esas faaliyet karı yarattığını kaydeden Güner, “2020 yılında pandeminin de etkisi ile 9 ay sonunda zarar açıklayan Vakko Tekstil, 2021 yılında ise gösterdiği güçlü performans ile 65 milyon TL seviyesinde dönem karı yaratmayı başardı. Bu sonuçlar ile son beş yıl içerisinde gösterdiğimiz en iyi performans olan 2019 yılı rakamlarımızı da geçmiş olduk. Grup olarak gösterdiğimiz güçlü kar/zarar performansımızın arkasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de ülkemize olan güven ile yatırımlara devam etmemiz oldu. 2021 yılı içinde, 47 milyon TL’si Vakko Tekstil tarafından yapılmış toplam 110 milyon TL’yi aşan tutarda yatırımı hayata geçirdik. Bu zorlu dönemde Vakko Tekstil yatırımcılarını da unutmadık ve 2021 yılında ortaklarımıza toplam 83,2 milyon TL brüt nakit kâr payı dağıttık” şeklinde konuştu.

Halihazırda açık olan 192 mağaza arasında eski konseptte mağaza kalmadığını ifade eden Güner, 2021 yılı içerisinde açılan yeni mağazalarla birlikte hizmet verilen alan büyüklüğünün yaklaşık 64 bin metrekareye ulaştığını açıkladı.

VAKKO HOTEL&RESİDENCE AÇILIYOR

Cem Hakko’nun ‘Vakko için yeni bir sektör ve bir hayalin gerçekleşmesi’ olarak yorumladığu Nişantaşı’nda 2022 yılının ilk aylarında açılacak Vakko Hotel&Residence’ projesinin detaylarını anlatan Vakko CEO’su Jaklin Güner, şöyle devam etti:

“Vakko’nun lüks anlayışını ve misafirperverliğini konaklamada da hissettireceğimiz Vakko Hotel & Residence Nişantaşı, samimi bir deneyim sunacak. Rezidans, alışılmış konseptten farklı olarak konforlu ve sıcak, samimi bir ev ruhu taşıyan büyük odalarıyla Vakko Home ile şıklaşan yaşam alanlarını yansıtacak. Vakko L’Atelier’nin Bistrot ve Patisserie’si rezidans misafirlerinin hizmetinde olacak. Toplam 8 katta 32 daire olarak hizmet verecek olan Vakko Hotel&Residence 120 milyon TL yatırım değeriyle hayata geçiyor.”

Vakko’nun 2022 yatırımlarının marka iş birlikleriyle de devam edeceğini söyleyen Güner, Vanilla Rococo markasını satın aldıklarını da açıkladı. Vakko CEO’su, “Vakko Gıda’daki büyüme planımızı destekleyen bu satın almayla, Vanilla Rococo’nun elegant ve özel tasarım lezzetlerini Fransız şıklığı ile Vakko L’Atelier lezzetleri arasına katarak, zengin ve çok çeşitli bir tat yaratacağız” dedi.

2022 yılında lüks perakendenin markalar için önemli fırsatları barındırdığını söyleyen Jaklin Güner, “Biz bütün bu projeksiyonlarımızı daha önce yakaladığımız büyüme trendinin 2022’de tekrar yakalanarak devam edeceğine inanarak şekillendiriyoruz. 7 lokasyonda 15 farklı mağaza yatırımı hedefliyoruz. Bu mağazaların 4’ü Vakko Gıda, 11’i Vakko Tekstil çatısı altında olacak. Vakko Gıda’da 1574 metrekaresi, Vakko Tekstil’de ise 5183 metrekare yatırım alanına sahip olacak” diye konuştu.