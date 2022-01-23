İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya twitter’dan şu mesajı paylaştı:

İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.

#İstanbul’daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle❄️🌨 ⚠️Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, ⏰Bir sonraki duyuruya kadar ⛔️motokuryelik yapılmayacak,

⛔️motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır.🛴🏍🛵 pic.twitter.com/d70yM6as8W — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022

Malul ve engelliler ile hamile kamu çalışanlarına idari izin

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün ayrıca kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamilelerin 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (Pazartesi-Salı) idari izinli sayılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi

Vali Yerlikaya, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde de 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verildiğini belirtti.