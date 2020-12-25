Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında kente giriş yapmak isteyenlere koronavirüs testi yapılması kararı aldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı sadece şehre girmek isteyen kişileri kapsamıyor.

Alınan kararda, “Koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde faaliyet göstermekte olan berberler, kuaförler, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, kuryeler dahil kargo firması çalışanları, paket servis hizmeti vermekte olan iş yerlerinin kuryeler dahil tüm çalışanları, taksi şoförleri, şehir içi otobüslerin ve işçi servislerinin şoförleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri ve şehir dışından ilimize gelen kişilere yönelik koronavirüsle mücadele kapsamında COVID-19 testi yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Karara uymayanlara işlem yapılacak.

Alınan karar gereği kentte site ve apartman genel kurul toplantıları şubat ayı sonuna kadar ertelendi.