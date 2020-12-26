İkinci el araç sektörüne yeni bir soluk getiren VavaCars, Türkiye’nin alışveriş platformu n11.com ile otomobil alımında yeni bir dönem başlatıyor. n11.com tarafından kısa süre önce açılan garaj11, araç alımında önemli bir iş birliğine imza atıldı.

Aracını satmak isteyenler garaj11 platformu üzerinden araçlarını VavaCars’a hızlı ve güvenli bir şekilde satabiliyor. Araç satış sürecinde kullanıcı aracının bilgilerini girdikten sonra seçeceği VavaCars merkezinde kolayca randevusunu oluşturarak garaj11 platformundan ayrılmadan tüm işlemlerini tamamlamış oluyor. Sonraki aşamada ise VavaCars’ın hızlı ve güvenli süreçleri ile araç satışı kolayca gerçekleşiyor.

VavaCars, Petrol Ofisi güvencesiyle şimdilik İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da pek çok araç alım merkeziyle hizmet veriyor. İlerleyen dönemlerde artan araç alım merkezleri ile hizmet ağını genişletmesi hedefleniyor.

garaj11 üzerinden VavaCars’a satılan araçlar yine garaj11 üzerinden n11 kullanıcılarına satışa sunuluyor. Belirli bir yaş ve kilometreye kadar olan araçların listeleneceği garaj11’de “Ödeme Koruma Sistemi” uygulaması ile de olası sorunların önüne geçiliyor olacak.

Kullanıcılar garaj11’den araçlarını satın alırken TSE onaylı bağımsız kuruluşlarca düzenlenmiş detaylı ekspertiz raporu ve geçmiş hasar bilgilerine ulaşabiliyor, 3 ay boyunca 5000 km’ye kadar onarım garantisine sahip oluyor ve n11.com’da kullanabilecekleri 500 TL değerinde kupon kazanıyor. Ayrıca kullanıcılar avantajlı sigorta ve kasko koşulları ile online kredi başvurusunu da platform üzerinden kolayca yapabiliyor.

Araçların teslimi ise pandemi döneminde evden çıkmaya gerek kalmadan kullanıcının adresine ücretsiz olarak yapılıyor.

VavaCars CEO’su Lawrence Merritt, “VavaCars olarak önde gelen e-ticaret firması n11 ile Türkiye’de ilk kez böyle bir iş birliğine imza atıp öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Satın alma tarafında n11’in münhasır partneri olduğumuz iş modelimizde benimsediğimiz en önemli değerlerimiz kolaylık, şeffaflık ve hız, n11 ile kurulan garaj11 platformunda da kendini gösteriyor. garaj11 platformu üzerinden aracını VavaCars’a satmak ve yine VavaCars araçlarını almak isteyen kullanıcının işlemlerini en hızlı ve güvenli şekilde yapabilmesini sağlayan sistem VavaCars’ın ve n11’in sunduğu tüm ayrıcalıklardan da faydalanabilme imkanı tanıyor” diye konuştu.

n11.com Girişim Lideri İzi Adato ise “Son dönemde dünya çapında güçlü bir büyüme trendi yakalayarak her geçen gün daha da gelişen online ikinci el araç sektöründe otomobil tutkunlarına yeni ve kusursuz bir deneyim sunmak için hayata geçirdiğimiz garaj11 platformunda ikinci el araç ticaretinin yenilikçi ve başarılı oyuncusu VavaCars ile iş birliği yapmaktan mutluyuz. Otomotiv sektör dinamiklerini e-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve güvenli alışveriş deneyimi ile birleştirerek Türkiye’de ikinci el alım satım deneyimini bambaşka bir platforma taşıdık. garaj11 ile tüketiciler, sadece bir otomobil sahibi olmayacak; yedek parçadan satış sonrası hizmetlere, araç finansmanından trafik sigortasına kadar uçtan uca birçok hizmete tek bir tıkla kavuşacak. Tüketicilerimiz tüm bu süreci Doğuş Holding ve Güney Koreli SK Group iştiraki olan n11.com güvencesi altında yürütecek. Sadece özenle seçilmiş araçların yer aldığı garaj11’de otomobil tutkunları hayallerindeki otomobile dakikalar içerisinde sahip olabilecek. Türkiye’de ilk kez garaj11’de hayata geçirdiğimiz bu sistemin ve bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim” dedi.