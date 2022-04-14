Şu anda twitter’ın en büyük hissedarı olan Tesla ve Spacex CEO’su Elon Musk, Twitter’ı 43 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı teklif etti. SEC dosyasına göre Musk, şirketin hisselerinin %100’ünü hisse başına 54.20 dolardan satın almayı önerdi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Perşembe günü yapılan bildirimde Elon Musk, 43 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla Twitter’ı doğrudan satın almayı teklif etti .

Twitter’ın hisseleri piyasa öncesi %12 yükseldi.

Dosyaya göre Musk, Twitter Başkanı Bret Taylor’a yazdığı bir mektupta “Twitter’ın olağanüstü bir potansiyeli var” dedi. Musk, Twitter hisselerinin %100’ünü hisse başına 54,20 dolara nakit olarak satın almayı teklif etti.

SEC dosyasına göre, Taylor’a yazdığı mektupta Musk şunları söyledi: “Twitter’ın dünya çapında özgür konuşma platformu olma potansiyeline inandığım için yatırım yaptım ve ifade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Yatırımımı yaptığımdan beri, şirketin mevcut haliyle ne gelişeceğini ne de bu toplumsal zorunluluğa hizmet etmeyeceğini anlıyorum. Twitter’ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor.”

Elon Musk, hisse aldıktan sonra Yönetim Kurulu’na girmeyeceğini duyurmuştu.

Business Insider’ın haberine göre kurula katılmayı reddetmek, Musk’ı hisse sahipliğini %14,9 ile sınırlayacak bir hükümden kurtardı ve olası bir devralma kapısını açık bıraktı.