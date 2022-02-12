Vestel, Metaverse’de sanal showroom projesini başlattı. Vestel açıklamasına göre, şirketin yatırım alanları içinde ‘IoT, Artırılmış Gerçeklik ve Yapay Zeka’, uzun zamandır önemli bir yer tutuyor. Bu alanlardaki yetkinlikleriyle Vestel karanlık fabrika uygulamalarından 3D Printing’e, kendinden sürüşlü yönlendirilmemiş taşıma araçlarından robot ve robot iş birliklerine uzanan geniş bir perspektifte dijital faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket ayrıca, Vestel Ventures aracılığıyla doğrudan Artırılmış Gerçeklik alanında faaliyet gösteren bir şirkete yatırım yaparak bu alana verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Şirketin dijital stratejileri paralelinde, dijital dünyaların birleşiminden doğan ve son dönemde özellikle teknoloji gündeminin en önemli konularından biri haline gelen Metaverse, şirketin yeni odak noktası oldu ve Metaverse’de sanal showroom projesini başlattığını duyurdu.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin kullanımını büyük ölçüde artıracak bu yeni dijital evrende, yaratılacak 3 boyutlu çözümler ile ürünleri deneyimlemek, bilgi almak ve alışveriş yapmak gibi pek çok farklı hizmet sunulacak. Vestel ayrıca yakın zamanda duyuracağı değer üreten projeler ve eserlerle blok zinciri çözümleri ile Metaverse mağazasını entegre edecek.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel’in Metaverse evrenine ilk adımını güçlü bir başlangıçla atacağını dile getirdi.

Erdoğan, Akıllı teknolojiler Vestel’i Vestel yapan en önemli bileşenlerden biri. Teknolojiyi dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacıyla kullanıyoruz. Akıllı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla akıllı şehirler ve akıllı evlerin arttığı, eğitime uzaktan erişimle fırsat eşitliğinin sağlandığı, sanal gerçekliğin iş dünyasına yön verdiği, yapay zekanın hayatımızın önemli bir parçası olacağı bir gelecek bizi bekliyor ve bu gelecek hiç de uzak değil. Vestel olarak bu geleceğe hazırlanıyoruz. Şimdi de somut bir adım atarak yeni dijital evren Metaverse evreninde ilk Vestel mağazamızın açılışını yapacağız.” açıklamasında bulundu.

– “Vestel vizyoner yaklaşımını bu süreçte de devam ettiriyor”

Vestel’in vizyoner yaklaşımını bu süreçte de devam ettirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Metaverse evreni ve blok zinciri çözümlerini doğru anlamak, tanımak ve kalıcı adımlar atabilmek için yatırım sürecimizin başından itibaren Meta (Facebook) ile dirsek temasındayız. Meta’nın yol gösterici olarak konumlandığı bu iş ortaklığı bizim için çok kıymetli. Bunun bizim için çok büyük güç olduğuna inanıyorum. Bundan sonra Meta ile çok daha yakın çalışarak güncel kalıp gelişmeleri hızlı şekilde takip edip uygulamaya alacağız. Bu uzun soluklu bir serüven ve teknolojik gelişmelerin tamamlanması paralelinde gelişmelere hızlı adapte olmak bizim en büyük ayrışma noktası olacak.”

– “Değişime öncülük etmeye devam ediyoruz”

Değişme öncülük etmeye devam edeceklerini aktaran Erdoğan, “Dünyamız büyük bir hızla değişiyor. Bu değişime ayak uyduran değil, en hızlı şekilde adapte olan, büyük bir çoğunluğuna öncülük eden bir marka olarak değişime öncülük etme rolümüzü dijital evrende var oluşla destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.