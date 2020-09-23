Temmuz ayında çoğunluk hissesi Actera’ya satılan Vivense, önümüzdeki dönemde yurtiçinde hızını kesmeden yurtdışına da yönelecek.

İlk olarak İngiltere pazarına girecek olan şirket, 2023 yılına kadar üç AB ülkesinde olmayı hedefliyor. Online mobilya satışı yapan e-ticaret sitesi Vivense, geçen yıl yaklaşık 250 milyon TL ciroya ulaşarak büyümesini sürdürdü.

Şirket, bu yıl ise yüzde 150’lik büyüme hedefliyor. 2013 yılında girişimci Kemal Erol tarafından kurulan Vivense, zamanla mobilyanın yanı sıra dekorasyon, ev tekstili gibi yaşam ürünlerini de bünyesine kattı.

2018 yılında mağazalaşmaya da başlayan marka bugün 60 şubeye ulaştı. Hasan Aslanoba, Cem Sertoğlu, Evren Üçok, Can Yüceoğlu gibi melek yatırımcılardan ve Earlybird Venture Capital’den de yatırım aldı.

Geçtiğimiz günlerde ise Türkiye odaklı özel sermaye şirketi Actera, Vivense’ye 130 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirket, bu yatırımla beraber yurtdışında büyümeyi hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.