Bloomberg’e göre Biden yönetimi, yüksek eğitimli Rusların ABD’ye gelmesini istiyor ve vize kolaylığıyla beyin göçünden yararlanıp Rusya’nın bilim insanlarını ülkesine çekmeye çalışabilir.

Haberde konuşan kişiler ABD Başkanı Biden’ın, Rusya lideri Putin’in en iyi mucitlerini almak istediğini söylüyor.

İddiaya göre Biden yönetimi ABD veya yurtdışında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik yüksek lisans veya doktora derecesi almış Ruslar için vize şartlarını gevşetmeye çalışacak. Habere göre stratejinin amacı yarı iletkenler, uzay teknolojisi, siber güvenlik, gelişmiş üretim ve yapay zeka alanlarındaki uzmanlar ve ABD daha kolay vize kurallarıyla bu alandaki bilim insanlarını çekmek istiyor.

Ticaretin sınırlandırılması , Rusya merkez bankasıyla işlemlerin engellenmesi ve SWIFT’e erişimin kesilmesi dahil olmak üzere yaptırımlar Rusya ekonomisi üzerinde “büyük” bir etki yaratıyor. Uzmanlar , yüksek eğitimli Rusların, onları başka ülkelere çekmeyi amaçlayan teşvikler olmasa bile muhtemelen ülkeyi terk edeceklerini tahmin ediyorlar.

Bloomberg’e göre Biden’ın önerdiği strateji, ABD ekonomisi uzun vadede fayda sağlayacağı için dört yıllık bir süre boyunca yürürlüğe girecek.

Pennsylvania Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Nikolai Roussanov ise “Uzun vadede, Rusya için en önemli sorun beyin göçü olabilir” diyor.