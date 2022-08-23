Arnavutluk

Hem deniz hem de kültür seyahatini sevenlerin tercih edebilecekleri vizesiz gidilebilecek Arnavutluk, Enuygun.com’un yurt dışı önerilerinde birinci ülke. Özellikle ülkenin Durres ve Saranda şehirleri denize girmek için oldukça güzel seçenekler sunarken, Arnavutluk tatili yapmak isteyenlerin konaklayabileceği en ideal şehir, gezilebilecek her lokasyona yakın olan başkent Tiran.

Tiran’da Skanderberg Meydanı, Ulusal Tarih Müzesi ve Hacı Ethem Bey Camisi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Yemekleri ile de ünlü olan Arnavutluk’ta elbasan tava ve lezzetli börek çeşidi byrek mutlaka denenmesi gereken yemeklerin başında geliyor.