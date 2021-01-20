Vodafone, genişbant yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle iş birliği yapmaya devam ediyor. Vodafone; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu katılımı ve TOBB ortaklığında düzenlenen “Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ’lerin Gücü” etkinliğinde KOBİ’lerle üçüncü kez bir araya geldi. 300’ü aşkın KOBİ temsilcisinin katıldığı etkinlikte, Vodafone’un devreye alınan ihalelerinin duyurulacağı Tedarik Zinciri Portalı da tanıtıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak, yerli üretimin desteklenmesini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Yatırımlarımızda tedarik zincirimize katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim kurmaya ve iş birliği yapmaya devam ediyoruz. 4,5G yatırım yükümlülüğümüz gereği yatırımlarımızı yerli malı belgeli ürünlerden ve Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulan KOBİ niteliğindeki tedarikçiler tarafından üretilen ürünlerden sağlamaya çalışıyoruz. Atılan adımlara rağmen halen yeterli arzın oluşmadığını görüyoruz. Yerli teknoloji ekosisteminde başta yazılım olmak üzere farklı altyapı bileşenlerini üretebilecek kapasiteye ve teşviklere ihtiyaç var. Vodafone olarak, bu ekosistemin en sağlıklı şekilde oluşabilmesi için destek vermeye hazırız. Konuyla ilgili tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde ekosistemi büyütmeye çalışmaya ve sürdürülebilir bir yatırım ortamının oluşmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”