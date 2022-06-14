Philips, düzenlediği ‘Mucizeni Keşfet’ etkinliğinde katılımcıları olağanüstü bir sisteme sahip olan vücutlarında kişiselleştirilmiş ve özel VR deneyimi ile yolculuğa çıkararak sağlığın önemine dikkat çekti.

Dünyada 130, Türkiye’de ise 90 yılı aşkın bir süredir tüm faaliyetlerinde ‘hayatı iyileştirme’ vizyonu ile hareket eden Philips,, vücudun ve zihnin sahip olduğu inanılmaz olasılıkları sanal gerçekliğin büyüleyici dünyası ile birleştirdi. Philips, düzenlediği “Mucizeni Keşfet” etkinliğinde, katılımcıların vücutlarının gizemli dünyasını keşfetmesini sağladı.

Etkinlik kapsamında kişiselleştirilmiş VR (Sanal Gerçeklik) uygulamasıyla vücutlarında yolculuğa çıkan katılımcılar; ağız ve diş sağlığının önemini, beyin ve sinir sisteminin yapısını, kalbin büyülü dünyasını, vücut sistemindeki hücreleri ve DNA yapısını simülasyon içerisinde deneyimlediler.

SAĞLIK MALİYETLERİNE KATKI

Anne-bebek sağlığı, ağız ve diş sağlığı, kadın ve erkek bakımı kategorilerindeki ürünleri ile tüketicilerin sağlıklı bir yaşam sürmelerine destek olduklarını söyleyen Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız, “Kendini inovasyon yoluyla hayatı iyileştirmeye adamış lider sağlık teknolojileri şirketlerinden biri olarak, insanları sağlıklı yaşamaya teşvik ederek, yaşam tarzına bağlı riskleri azaltıp, artan sağlık maliyetlerinin de kontrol altına alınmasını sağlıyoruz. Hayat boyu sağlıklı alışkanlıklar edinmenin ve bunları sürdürmenin ne kadar değerli olduğunun farkındayız” diye anlatıyor.

Sibel Yıldız, insanlara sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen ürünlerde tüketicilerin kişiselleştirme özelliği aradığından da bahsediyor.