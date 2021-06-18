‘Birlikte Nasıl Yaşarız?’ temalı Bienal’de ünlü İtalyan sanatçı Penone’nin anıtsal eseri Dinleyici, Vuslat Foundation’ın ilk projesi olarak izleyiciyle buluşuyor.

Dünyada ‘can kulağıyla dinleme’ becerisini bireysel ve toplumsal ilişkilerin olmazsa olmaz parçası haline getirme amacıyla kurulan Vuslat Foundation, küratörlüğünü Hashim Sarkis’in yaptığı ve bu yılki teması ‘Birlikte Nasıl Yaşarız?’ olan Venedik Bienali 17. Mimarlık Sergisi’ne özel proje ortağı olarak davet edildi. Vakıf, ünlü İtalyan sanatçı Giuseppe Penone’nin anıtsal enstalasyonu “Dinleyici”yi, 22 Mayıs – 21 Kasım 2021 tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Dokuz metre yüksekliğinde, ağaç formunda olan bronz heykel, Bienal’in özel etkinliği olarak Venedik’in tarihi mekânı Gaggiandre’de kanal suyuna yerleştirilecek. Bu projeyle doğayı cankulağıyla dinlemenin önemine dikkat çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlayan Vuslat Foundation, izleyiciyi bu konuda düşünmeye ve üretmeye davet ediyor.

Küratör Sarkis ise Vuslat Foundation’ın gerçek anlamda ilham verdiğini belirtirken, “Bu proje, mekân anlayışımızın, bir görme alanından dinleme alanına geçmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor” diyor.

Bienalde sergilenecek Dinleyici, Penone’nin ünlü Idee di Pietra – Olmo (Taşa Dair Fikirler – Karaağaç) serisinin yeni edisyonu. Sanatçı, Dinleyici’yi şöyle tanımlıyor:

“İnsan zihninde yer alan düşünceler, bir ağacın dalları arasında asılı duran bir taşın içindeki sayısız kristale benzer. Yeryüzüne çıkan su damarları, tüm canlıların bedenlerine akar, daha sonra denize dökülmek üzere nehirlere akan derelere karışır. Suların içinden yükselen bir ağaç, kendimizde bir parçasını bulduğumuz o akışkanlığı da davet eder.”

Vuslat Foundation’ın Genel Küratörü Chus Martínez ise görüşlerini, ‘‘Neden ağaç peki? Çünkü ağaç bize hem doğanın hem de doğanın bilincinin başlıca öğelerini gösterir, çünkü ağaç pürdikkattir. Ağacın hayatı, bütün öğelere kulak vermesine, dinlediklerini içselleştirmesine bağlıdır. Bu karşılıklı alıp verme içeren bir dinamiktir. Eşitliğe, salt ikiliklerden ibaret olmayan bir dünyaya doğru dönüştürücü bir sürecin temelini teşkil edecek çok sayıda farklı bağı güçlendirmek üzere sanatçılarla, hikâye anlatıcılarla ve

ayrıca eğitimciler ve tasarımcılarla da çalışmak istiyoruz” şeklinde açıklıyor.

DİNLEME ADINA AĞAÇTAN ÖĞRENEBİLECEKLERİMİZ

Venedik Bienali’nin, dünyanın önde gelen mimar ve sanatçılarının katıldığı, çok önemli küresel bir sahne olduğunu söyleyen Vuslat Foundation kurucusu Vuslat Doğan Sabancı, projenin amacını şöyle anlatıyor:

“Vakfımız hayata geçerken ilk projemiz olarak, bu sahnenin tam merkezine cankulağıyla dinleme kavramını yerleştirmek üzere davet edilmiş olmak bir şeref. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı devasa sorunların hemen hepsinde insanlığın kaderi birbirine örülmüş durumda. İklim krizi, pandemi, giderek artan gelir eşitsizliği, cinsiyete ve kimliğe dayalı şiddet gibi sorunların hiçbiri kimsenin tek başına çözebileceği sorunlar değil. Ortak ve kalıcı çözüm geliştirmeyi şart kılıyor. Bunun yolu da ancak dinleme kaslarımızı ve kültürümüzü geliştirmemizle mümkün olabilir.”

Uzun seneler medyada ifade sahneleri kurma ve geliştirme üzerine çalıştıktan sonra şimdi birbirimizi, kendimizi ve doğayı cankulağıyla dinleyebileceğimiz alanlar kurmaya

liderlik etmek üzere yola çıktığını belirten Doğan Sabancı, sanatın ve hikâye anlatıcılığının bu konuda ilham verme ve cankulağıyla dinlemeyi dünyanın gündemine sokmaktaki rolünün büyük olduğuna inanıyor. “Penone’nin Venedik kanalına yerleştirilen eserini de dinleme adına ağaçtan öğrenebileceklerimize dair simgesel bir davet olarak görüyorum” diyor.

Vuslat Foundation, bu sergiyle birlikte, önümüzdeki aylarda, Venedik’te cankulağıyla dinlemenin bireysel ve toplumsal sorunların çözümünde oynayacağı role ilişkin, halka

açık bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Dünyada ve Türkiye’de sanatçılar, hikâye anlatıcıları ve değişim liderleriyle birlikte dinlemenin bireysel ve toplumsal sorunların çözümündeki önemli rolü üzerine çalışacak, farkındalık yaratacak. Eğitime dinleme becerilerinin dahil edilmesi, çocuklar ve gençlerde bu becerilerin kullanımının yaygınlaştırılması için çaba harcayacak. Üniversitelerle dinlemenin üzerindeki engeller ve iyi dinleyici nasıl olunur gibi konularda yapılacak araştırmaları destekleyecek, sivil toplumda üç boyutlu (Kendimizi, ötekini, doğayı) dinleme pratiklerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması için projeler geliştirecek.