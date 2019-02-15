Webrazzi E-Ticaret 2019 etkinliği başlıyor
Her yıl çift haneli büyüyen e-ticaretin kalbi Webrazzi E-Ticaret’te atacak.
Yalnız e-ticaret değil aynı zamanda perakende sektörünün dijital yatırımlarından, sadece dijital dünyada var olan e-ticaret markalarına kadar önemli konuşmacıları ağırlayacak olan Webrazzi E-Ticaret 2019, 200 farklı şirket ve 600’e yakın katılımcı ile 20 Şubat Çarşamba günü Raffles İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Pepsico, P&G, Facebook, Armut, Hepsiburada, DHL Express, Next Big Thing(NBT), Gemius, LCW, Akinon, EB2C Direct, Inveon, Netizen, Netpoint Digital, Türkiye İş Bankası gibi markaların yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı, iki farklı salonda tüm gün sürecek oturumlar ve sunumlarla e-ticaretin bugünü ve geleceği, “Webrazzi E-Ticaret 2019” etkinliğinde ele alınacak.
Konuşulacak konular arasında geleceğin tüketicisi, yeni nesil perakende deneyimleri, fiziksel perakendenin dönüşümü, geleneksel perakendecilerin dijital rekabeti, global büyüme stratejileri ve e-ticarette lojistik sektörünün yeri önemli başlıklar arasında yer alıyor.
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