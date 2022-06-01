WhatsApp kullanıcıları uzun süredir, mesaj gönderdikten sonra düzenleme özelliği olmasını istiyorlardı. Görünüşe göre bu özellik WhatsApp’a geliyor.

WhatsApp’ta mevcut durumda mesaj gönderdikten sonra yapılan yazım hatalarını düzeltme yolu yok. Ancak “WABetaInfo”ya göre WhatsApp gönderilen mesajları sonradan değiştirme seçeneği üzerinde çalışıyor. Bunu yapmak için gönderenin ifadeleri işaretlemesi ve ardından “Düzenle” seçeneğini seçmesi yeterli.

WABetaInfo’un paylaşımında şu bilgiler var:

Muhtemelen düzenlenen mesajların önceki sürümlerini kontrol etmek için bir düzenleme geçmişi olmayacak, ancak bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan, özellik yayınlanmadan önce planlar değişebilir. Bu ekran görüntüsü Android için WhatsApp beta sürümünden alınmış olsa bile, WhatsApp aynı özelliği iOS ve Masaüstü için WhatsApp beta sürümüne getirmek için çalışıyor ve daha fazla ayrıntı daha sonra sunulacak.

Yeni özellik şu anda WhatsApp’ta dahili olarak geliştiriliyor. iOS, Android ve masaüstü sürümü için ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Özellik, piyasaya sürülmeden önce de değişiklikler yaşayabilir. Hatta Alman teknoloji sitesi Chip.de’ye göre olmalı da çünkü şu anki haliyle bir WhatsApp mesajının sonradan düzenlendiğine dair bir kanıt yok.

Chip.de şu yorumu yapıyor “Yani biri size kötü bir mesaj yazarsa, daha sonra değiştirilebilir, böylece artık ortada hiçbir kanıt kalmaz. WhatsApp en azından bir değişikliği belirten bir sembol veya küçük bir metin yerleşimi düşünmeli.