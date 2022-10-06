Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 300,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Eylül haftasında net 300,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 4,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Eylül itibarıyla 19 milyar 55,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Eylül’de 17 milyar 583,6 milyon dolara geriledi.