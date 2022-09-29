Yalıkavak Marina, tekne sahipleri ve deniz tutkunları tarafından en çok oyu aldı.

Dünya yatçılık sektörünün önemli kurumlarından biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından yapılan ‘Dünyanın En İyi Yat Marinası’ oylamasının sonuçları açıklandı. Yalıkavak Marina,tekne sahipleri ve deniz tutkunlarından en çok oyu alan marina oldu. Böylece ‘2022 Yılın Süper Yat Marinası’ ödülünün sahibi oldu.

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan, daha önce de TYHA tarafından ‘2020-2021 En İyi Uluslararası Marinası’ ve ‘2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası’ ödüllerine layık görüldüklerini yine 5 Altın Çıpa ve Türkiye’nin ‘5 Altın Çıpa Platin’ derecesi ile ödüllendirildiklerini söyledi.

Yalıkavak Marina olarak dünya çapında kazandıkları başarıları ‘2022 Yılının Süper Yat Marinası’ olarak taçlandırdıklarını söyleyen Akaltan “Bu oylama, verdiğiniz hizmet kalitesinin yüksek standartlarının ve müşteri memnuniyetinin misafirleriniz tarafından da yeniden onaylandığını gösterir. Yaptığımız yatırımların ve gösterdiğimiz çabanın misafirlerimiz tarafından takdir edilmesi dünyanın en büyük ödülü” dedi.