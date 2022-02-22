Dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım atan Yaman Endüstriyel, caniasERP’yi tercih etti. IAS ile el sıkışan firma, iş süreçlerini canias4.0 teknolojileri ile yönetecek.

Yaman Endüstriyel olarak dijitalleşme sürecini 1990 yılında başlattıklarını anlatan Yaman Endüstriyel Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Yaman, uzun yıllardır kullandıkları yazılım çözümünün ihtiyaçlarını karşılamadığını, bu nedenle global standartlarda, ihtiyaçlarına efektif çözümler sunabilecek bir yazılım arayışına girdiklerini anlattı. Global bir teknoloji firması olan IAS’nin Türk mühendis Yaşar Hakan Karabiber tarafından kurulduğunu ve canias4.0 teknolojilerinin Türk mühendisler tarafından geliştirilip dünyada önemli lokasyonlarda kullanıldığını öğrendiklerinde bu durumdan çok etkilendiklerini anlatan Yaman, “Bu sektörde adı geçen diğer global firmalarla karşılaştırdığımızda IAS’den de aynı kalitede hizmeti alabileceğimizi gördük. caniasERP’nin diğer yazılımlarla kolayca haberleşebilen, içerisindeki modüllerin tam entegre çalıştığı, kolay geliştirilebilen ve kolay adapte olabileceğimiz bir yazılım olduğunu demo toplantılarında gözlemledik. Ayrıca TROIA geliştirme platformunun müşterilere açık kaynak kodu ile sunulması da bizim için önemli belirleyicilerden biri oldu” şeklinde konuştu.